Stasera, 22 luglio 2022, LP si esibirà in concerto a Roma, all’Auditorium Parco della Musica. La cantautrice interpreterà i brani più noti della sua carriera e anche pezzi estratti dal suo ultimo disco, Churches, pubblicato nel dicembre 2021. In Italia, l’album non è andato oltre la 88esima posizione della classifica Fimi. Qui sotto, a seguire, potete leggere tutte le informazioni sul live, dai biglietti ancora disponibili fino alla scaletta delle canzoni eseguite.

LP, Roma, 22 luglio 2022, Info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di LP all’Auditorium Parco della Musica, a Roma. Si parte da 34.50 euro (Tribuna Laterale Balaustra Visibilità Ridotta) fino ai 46 euro della Tribuna Centrale Numerata. Potete cliccare qui per ulteriori informazioni o per l’acquisto.

LP, Roma, 22 luglio 2022, Scaletta concerto

Ecco le canzoni in scaletta. Il concerto di LP inizierà alle 21.

When We Touch

Goodbye

Girls Go Wild

Everybody’s Falling in Love

When We’re High

No Witness

Strange

How Low Can You Go

The One That You Love

Can’t Let You Leave

Muddy Waters

Rainbow

Churches

Angels

My Body

Safe Here

Into The Wild

One Last Time

Special

Lost on You

Auditorium Parco della Musica, Roma, Come arrivare.

Ecco le informazioni per raggiungere l’Auditorium Parco della Musica a Roma.

Con la metropolitana:

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

In autobus

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto:

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Per quanto riguarda i parcheggi, sono disponibili presso la struttura. E sono presenti inoltre posti auto per i diversamente abili.

La struttura è adibita ad accogliere le persone diversamente abili. Nella sala Cavea, i posti a sedere dedicati ai diversamente abili sono quelli della gradinata inferiore. Presso l’Auditorium Parco della Musica c’è ampia possibilità di parcheggio, con posti riservati ai diversamente abili.