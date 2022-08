Louis Tomlinson si esibirà in concerto a Roma, martedì 30 agosto, all’Auditorium Parco Della Musica, Cavea, con una tappa del suo World Tour. L’ex componente dei One Direction interpreterà alcuni classici incisi durante il periodo nella boyband, insieme a suoi pezzi solisti e cover (come Beautiful War dei Kings of Leon). Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti disponibili e sulla scaletta del concerto.

Louis Tomlinson, Roma, 30 agosto 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Louis Tomlinson a Roma (clicca qui)

Louis Tomlinson, Roma, 30 agosto 2022, Scaletta concerto

We Made It

Drag Me Down (One Direction song)

Don’t Let It Break Your Heart

Always You

Change

Night Changes (One Direction song)

7 (Catfish and the Bottlemen cover)

Fearless

Only the Brave

Habit

Copy of a Copy of a Copy

Defenceless

Beautiful War (Kings of Leon cover)

Little Black Dress (One Direction song)

Walls

Through the Dark (One Direction song)

Kill My Mind

Louis Tomlinson, da Walls a Faith in the Future

Dopo la pausa a tempo indeterminato dei One Direction, Louis Tomlinson ha pubblicato il suo primo disco solista nel gennaio 2022, Walls. L’album ha debuttato al numero uno in Argentina, Portogallo, Messico e Scozia. Ha raggiunto la top ten in Australia, Austria, Belgio, Canada, Polonia, Spagna e Regno Unito, e ha anche debuttato e raggiunto la posizione numero nove nella classifica Billboard 200 degli Stati Uniti. In Italia è stato certificato disco d’oro.

Il suo secondo lavoro in studio, Faith in the Future, vedrà la luce l’11 novembre 2022.

Louis Tomlinson, Roma, Come arrivare all’Auditorium Parco della Musica

Ecco le informazioni su come arrivare all’Auditorium Parco della Musica – Cavea, a Roma, per il concerto di Louis Tomlinson in programma martedì 30 agosto 2022.

Con la metropolitana:

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

In autobus

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto:

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Per quanto riguarda i parcheggi, sono disponibili presso la struttura. E sono presenti inoltre posti auto per i diversamente abili.

La struttura è adibita ad accogliere le persone diversamente abili. Nella sala Cavea, i posti a sedere dedicati ai diversamente abili sono quelli della gradinata inferiore. Presso l’Auditorium Parco della Musica c’è ampia possibilità di parcheggio, con posti riservati ai diversamente abili.