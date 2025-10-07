Louis Tomlinson ricorda Liam Payne: “Sto ancora male, un ricordo impossibile da affrontare”

Nella nuovo cover story di Rolling Stone UK, Louis Tomlinson torna a parlare della tragica scomparsa di Liam Payne e sul suo peso dentro i One Direction: “Tra di noi era sicuramente il più vitale”. Tra memoria, lutto e gratitudine, il cantante prepara un nuovo album

Nella cover story dell’edizione britannica di Rolling Stone, Louis Tomlinson parla per la prima volta, a cuore aperto, della morte di Liam Payne: un momento che rinnova un profondo dolore nei giorni che riportano alla nascita degli One Direction, che avevano iniziato il loro percorso 15 anni fa.

Louis Tomlinson e la morte di Liam Payne

Una elaborazione del lutto estremamente lunga per Tomlinson che ha scelto la prestigiosa testata internazionale per affrontare per la prima volta pubblicamente un argomento drammatico come la morte di Liam Payne, scomparso nell’ottobre 2024.

“È stato qualcosa di davvero enorme, qualcosa di impossibile da gestire. Pensavo di conoscere il lutto, avevo già perso persone a me care. Soprattutto parenti, a me molto stretti e cui ero molto affezionato. Ma stavolta è stato diverso: non avevo mai perso un amico così vicino…”.

Il dolore si è ripresentato in modo estremamente intenso soprattutto nel corso di questi giorni che riportano alla nascita della band della quale ricorre il 15esimo anniversario della formazione dei One Direction: una ricorrenza “scomoda”, vissuta tra la voglia di celebrare e l’ingiustizia di fare fronte a un’assenza ormai irreparabile.

“Liam era il più vitale dei One Direction”

Tomlinson restituisce un ritratto professionale e umano di Payne, definendolo “le mani più sicure tra noi cinque” all’inizio dell’avventura. Anche per via della sua esperienza precedete: “Intonazione impeccabile, presenza scenica, capacità di scrittura. Era quello di noi che conosceva meglio anche da un punto di vista tecnico la musica. Era già un grande artista, sotto ogni aspetto, Tutti lo guardavamo come un punto di riferimento, anche se da ragazzi non l’avremmo mai ammesso.”

Il desiderio è “rimettere le cose a posto” dice. Rispetto a una narrazione pubblica che, a suo dire, non sempre ha colto la bontà e le intenzioni di Liam: se errori ci sono stati, “mai per malizia, ma per difficoltà a esprimersi”.

Louis Tomlinson un anniversario tra celebrazione e ferite aperte

Ogni ricorrenza alimenta un cortocircuito emotivo: la festa collettiva si mescola al senso di frustrazione per ciò che non potrà più essere. Tomlinson racconta un’elaborazione che procede a onde: la memoria che scalda ed emoziona ma anche quel senso di ingiustizia che ferisce, e un senso di riconoscenza che rimette in ordine il passato. Un equilibrio precario tra pubblico e privato, dove il ricordo di Payne è insieme personale e generazionale.

La cover di Rolling Stone UK e ciò che resta

Il numero 24 di Rolling Stone UK con Tomlinson in copertina esce in edicola il 9 ottobre, con la versione online disponibile nella settimana successiva. Mentre il fandom guarda avanti (tra nuova musica e progetti individuali), la testimonianza di Louis Tomlinson fissa un punto: l’eredità artistica di Liam Payne dentro i One Direction è viva nella memoria di chi l’ha condivisa sul palco e di chi l’ha seguita da casa.

Anche se il suo percorso da solista è stato drammaticamente rallentato e ostacolato dai molti problemi di carattere personale che poi hanno portato alla sua tragica morte.

Da tempo si parla anche di una possibile reunion della band. Tomlinson dice di non pensarci: “Non è una necessità, potrebbe essere una bella cosa, se tutti noi lo vogliamo alla stessa maniera. Non deve essere un obbligo…”