Appuntamento imperdibile per i fan quello in programma sabato 19 agosto 2023 a Lido di Camaiore quando, alle 16, si esibirà in concerto Louis Tomlinson, oggi artista solista ed ex volto dei One Direction. Unica tappa italiana al Parco BussolaDomani per il cantante inglese che eseguirà i suoi successi e un paio di cover nella scaletta. Qui sotto potete leggere tutte le anticipazioni e le informazioni sui biglietti disponibili.

Louis Tomlinson, Lido di Camaiore, la scaletta del concerto, 19 agosto 2023

Ecco la scaletta del concerto con l’ordine di esecuzione dei brani. Il live inizierà alle 16.

The Greatest

Kill My Mind

Bigger Than Me

Lucky Again

Face the Music

We Made It

Night Changes (One Direction song)

Chicago

High in California

Written All Over Your Face

All This Time

She Is Beauty We Are World Class

Copy of a Copy of a Copy

Walls

505 (Arctic Monkeys cover)

Back to You

Angels Fly

7 (Catfish and the Bottlemen cover)

Out of My System

Saturdays

Where Do Broken Hearts Go (One Direction song)

Silver Tongues

Louis Tomlinson, Lido di Camaiore, biglietti del concerto, 19 agosto 2023

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto con un posto unico, in piedi, al prezzo di 63.25 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Area Concerto

Come riportato qui, ecco tutte le informazioni per come arrivare, con i mezzi, al concerto di Louis Tomlinson:

Se si arriva in treno: Saranno presenti bus di linea e navette speciali in partenza dalla stazione di Viareggio, attive anche dopo l’evento

Per chi arriva in aereo: si potrà raggiungere Lido di Camaiore attraverso lo scalo ferroviario dell’aeroporto (Pisa Aeroporto), o tramite gli autobus delle linee Lazzi.

Infine per chi sceglie il bus: Il bus fermerà direttamente alla venue di Lido di Camaiore

Si può raggiungere il Parco BussolaDomani con il Lungomare by Night e le linee E25 e E26 del servizio extraurbano di Lucca.