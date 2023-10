Seconda data italiana per Louis Tomlinson, questa sera, 9 ottobre 2023, in concerto a Casalecchio di Reno (Bologna) con una nuova tappa del suo “Faith in the future world tour”. Sul palco eseguirà dal vivo i suoi successi più noti come artista solista e alcuni pezzi dei One Direction. Non mancheranno, ovviamente, brani tratti dal suo ultimo disco solista, l’omonimo “Faith in the future” che ha conquistato la vetta della classifica inglese.

A seguire la scaletta del concerto con l’ordine di esecuzione dei brani e le informazioni sui biglietti e orari.

Louis Tomlinson, Bologna, la scaletta del concerto

Il concerto inizierà alle 21.

The Greatest

Kill My Mind

Lucky Again

Holding on to Heartache

Face the Music

We Made It

Paradise

Night Changes (One Direction song)

Chicago

High in California

Written All Over Your Face

All This Time

She Is Beauty We Are World Class

Copy of a Copy of a Copy

Walls

505 (Arctic Monkeys cover)

Back to You

Angels Fly

Out of My System

Saturdays

Where Do Broken Hearts Go (One Direction song)

Silver Tongues

Louis Tomlinson, Bologna, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietto per il concerto di Louis Tomlinson a Casalecchio di Reno (Bologna). Si parte da 34,50 euro per il Quarto Settore Numerato fino ai 57,50 per il Primo Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Unipol Arena, Casalecchio di Reno (Bologna), Come arrivare in auto e con i mezzi

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno, a Bologna.

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Da Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Da Stazione Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.