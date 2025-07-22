L’oroscopo di fine luglio, tira aria frizzante per questi segni: amore, soldi e allegria

Giorni e, soprattutto, serate liete e frizzanti per alcuni fortunatissimi segni dello Zodiaco. Per loro, infatti, gli ultimissimi scampoli del mese di Luglio, attualmente in corso, saranno decisamente al top. Se ultimamente per alcuni di loro le cose, per così dire, non erano andate molto bene ora potranno rifarsi e, pertanto, incominciare a festeggiare alla grande.

E poterlo fare durante le proprie vacanze o mentre ci si accinge a preparare i bagagli con il pensiero fisso alla meta da raggiungere per un meritato periodo di relax e, nel contempo, di divertimento ricevere una così lieta novella è decisamente da vedersi come una vera e propria manna dal cielo.

Se da un lato c’è chi si deve preparare a vivere sulla propria pelle un periodo molto duro, che tale gli apparirà soprattutto perché nelle ultime settimane è vissuto in una sorta di una bolla, e in questo caso stiamo parlano de il Vergine, c’è chi come il Cancro proseguirà a vivere sotto la luce di una buona stella anche se non mancheranno dei momenti tosti in cui il malumore la farà da padrone assoluto per chi torna single. Sul lavoro, però, sarà inarrestabile e ora concluderà affari che gli consentiranno un autunno da grandissimo protagonista dal punto di vista professionale.

Oroscopo di fine Luglio, questi segni stanno per brillare

Chi. invece, tornerà a brillare più che mai, manifestando a mille il proprio indiscutibile fascino, nonché accecante carisma è il Leone. Sul fronte dei sentimenti sarà in grado di essere un amante molto passionale se in coppia mentre se alla ricerca della sua dolce metà l’arte della conquista sarà un gioco da ragazzi per lui. Sul lavoro ritornerà a essere il leader di sempre ma solo se, esattamente come in amore, non risulterà troppo irruente. E se vorrà lasciare, in un angolo polveroso, i suoi doveri almeno per qualche giorno, riuscirà a vivere serate spensierate in compagnia dei suoi storici amici nonché di nuove conoscenze.

Lo stesso profilo si delinea per l’Ariete che ha molto sofferto negli ultimissimi messi. Tuttavia, essendo non solo un ottimo combattente ma anche un vincente stratega, ha incominciato a pensare che doveva affinare un attimo i suoi progetti e fare leva sulla pazienza che non è solitamente ben accolta dal suo segno. Adesso le sue idee stanno prendendo forma e a partire da settembre sarà sempre più lanciato professionalmente parlando. In amore è pronto lasciarsi andare. Infine, ha deciso di prendersi anche qualche giorno di riposo da trascorrere in allegria con parenti, amici e partner.