Loretta Goggi, cosa fa oggi la cantante e conduttrice dopo l’addio a Tale e Quale Show

Loretta Goggi oggi è lontana dalla tv: ecco cosa fa la cantante e conduttrice dopo aver detto addio a Tale e Quale show.

Artista eclettica e versatile, Loretta Goggi è oggi considerata un’icona della tv e del mondo dello spettacolo. Quando ha debuttato era giovanissima e sin da subito ha dimostrato di avere un talento inaspettato, che le ha aperto diverse porte e non solo in televisione. Insieme a Raffaella Carrà e Mina ha ha segnato la storia della tv rivelandosi un’artista completa e pronta a dire si ad ogni sfida. Attrice, showgirl, conduttrice, Loretta Goggi nel corso degli anni si è adeguata ai diversi cambiamenti del mondo dello spettacolo e in alcuni momenti ha scelto di fare un passo indietro, ma non ha mai perso l’affetto del pubblico.

Dopo un periodo lontano dal piccolo schermo Loretta Goggi ha deciso di ricominciare a lavorare: ha preso parte a diverse fiction, ma soprattutto ha detto si a Carlo Conti che l’ha voluta come giudice di Tale e quale show. Del testo Loretta è stata un’imitatrice bravissima: ogni sua esibizione era perfetta. La Goggi ha presenziato nello show di Conti per ben 13 edizioni, una partecipazione apprezzata dal pubblico entusiasta del suo ritorno in tv. Lo scorso anno la conduttrice ha annunciato il suo ritiro dallo show, il suo posto è stato preso d’Alessia Marcuzzi.

L’addio di Loretta a Tale e Quale show non è stato accolto positivamente dal pubblico e la cantante ha provato a spiegare le sue ragioni, sperando di essere compresa: “…ho percepitoche qualcosa non andava come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo: sono scesa subito dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava. E questo è uno di quei momenti, sento quel richiamo per un desiderio che dopo 13 anni torna a emergere: poter sentirmi di nuovo libera di fermarmi per un po’”. Ha dichiarato l’ex showgirl.

Loretta Goggi oggi: “Più tempo per me stessa”

Oggi Loretta Goggi ha deciso di dedicare più tempo a se stessa. Già in passato si era promessa che non voleva più perdersi, per questo ha capito che era il momento di fermarsi e di pensare al suo privato. Nella sua vita è arrivata un nipotino e questo l’ha riempita di gioia: “Recentemente vi avevo parlato del meraviglioso periodo che sto attraversando grazie all’arrivo nella mia vita di una creatura che ha riempito le mie giornate, i miei pensieri e il mio cuore di gioia e tenerezza, facendo sparire ogni progetto o iniziativa lavorativa dalla mia mente”.

La conduttrice non ha nascosto di voler rallentare e di godersi i momenti felici in famiglia senza fretta e apprezzando ogni istante. La nipote Costanza l’ha resa prozia e lei non poteva non dare importanza a questa fase della sua vita. Del resto si è sempre dedicata molto al lavoro, ha fatto rinunce personali non indifferente per affermarsi e ora ha scelto di intraprendere un altro percorso.

Il ritorno in tv di Loretta Goggi

Il ritiro dalla scene di Loretta Goggi non è definitivo. La conduttrice del resto ama il suo pubblico e ha un vasto seguito di sostenitori, e anche se non desidera un impegno quotidiano non manca di presenziare a serate speciali e ospitate nei vari talk tv. Loretta infatti non declina gli inviti ed è sempre molto felice di tornare in video.

L’arrivo del pronipote le ha dato tanta gioia di vivere e speranza e oggi ha più entusiasmo che in passato: “E‘ un’ondata di amore, allegria, rinnovata speranza e (colmo dei colmi per chi ha una certa età) tanta voglia di ricominciare a fare progetti di vita”. Ad oggi non ci sono certezze di un suo ritorno in tv nella prossima stagione, ma Loretta non rinuncerà a qualche ospitata.