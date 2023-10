Era il 2017 quando Lorenzo Licitra vince X Factor 11, nella squadra guidata da Mara Maionchi. Dietro di lui, al secondo posto, i Maneskin che, poi, anni dopo, trionfarono a Sanremo e vinsero anche l’Eurovision Song Contest. Oggi Lorenzo è tra i concorrenti “Tale e Quale Show” e, ospite di Francesca Fialdini in “Da noi… a Ruota libera”, ha raccontato cosa lo ha spinto ad accetare di partecipare al programma musicale di Rai 1:

Avevo bisogno di leggerezza, tornare in tv a cantare .Era la cosa che più mi mancava nell’ultimo periodo. “Tale e quale” è un programma dove ci si diverte e si indossa i panni di qualcun altro.

La tua vittoria arriva a X Factor ma si ferma, almeno in apparenza, racconta Francesca Fialdini. E proprio il ricordo va a quel dicembre 2017:

“Fu un anno molto particolare, i Maneskin già da subito hanno dimostrato potenzialità importanti, tutti ci aspettavamo che vincessero. Anche io. In realtà il pubblico ha preferito me e da lì è iniziato tutto. C’è stato un gran parlare. anche a livello giornalistico”

E anche Damiano David, leader dei Maneskin, ha recentemente condannato quanto accaduto:

“Mi dispiace tantissimo perché poi lui l’hanno massacrato, senza che avesse nessun tipo di colpa. Noi zero rancore nei suoi confronti, una persona di una dolcezza incredibile. Abbiamo fatto tutto il percorso insieme, mai una discussione. E poi alla fine era il nostro nemico giurato perché lo avevano deciso gli altri“

Infatti, ai tempi, non mancarono, purtroppo, anche i fan della band che si trasformarono in “haters” nei confronti di Lorenzo Licitra “colpevole” (!) di aver vinto quell’edizione del talent show al posto del gruppo:

“Mi dispiaceva questo accanimento mediatico, sono felicissimo per loro. Non è stato bello o facile ma allo stesso tempo mi è servito a trovare la mia strada”

Nicoletta Mantovani l’ha seguito e accompagnato nel mondo della lirica, poco dopo la vittoria di X Factor. E lui ammette:

“Non mi vedevo come cantante lirico. Io ho sempre amato il pop, credo sia quella la chiave giusta per esprimermi, per scrivere della musica che possa raccontarmi al meglio. Abbiamo fatto così bellissime, ci sentiamo e collaboriamo ancora oggi, è una mia grandissima amica”

Chi ha creduto per primo in te?

“Ci sono stati diverse situazioni in cui ho avuto modo di approcciarmi con discografici che mi diceva “Come voce mi piaci molto”. E’ successo all’inizio. La mia prima insegnante di canto mi ha suggerito la lirica e da lì è nata la passione”. E al termine di “Da noi a ruota libera” ha incontrato nuovamente proprio la sua docente.

Infine un ricordo sulla crudeltà, di alcune persone, incontrate nei suoi primi passi nel mondo della musica:

“Iniziavo a fare i miei primi concorsi canori ma per loro, in giuria, c’erano dei chili in più. Notavo che c’era un peso maggiore, avevo 19 anni però non mi ha mai fermato questa cosa fisica. Non andava bene il mio aspetto fisico, ero troppo grasso e non c’era una giusta armonia fisica, erano queste le parole che mi dicevano. Forse dovevo piacermi di più allo specchio ma doveva essere un discorso mio. Mi ha ferito tanto. I primi concorsi che non vincevo, per questo motivo, mi toglievano la voglia di fare quelli dopo. Nessun discografico può, con le parole, distruggere una cosa così. Ho seguito una dieta con un medico per una mia scelta personale”

Oggi è tornato ad avere fiducia in se stesso.