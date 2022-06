Lorde si esibirà in concerto, questa sera, 16 giugno 2022, all’Auditorium Parco della Musica a Roma. Il live fa parte del Solar Power Tour, il terzo della cantautrice neozelandese , a sostegno del suo terzo album in studio Solar Power, pubblicato nel 2021 (2021). Partito ad aprile 2022, si esibirà in 60 concerti tra Australia, Nuova Zelanda, Nord America, Sud America ed Europa. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sul concerto a Roma della cantante: info biglietti, scaletta e come arrivare.

Lorde, Roma, 16 giugno, biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti per la data di Lorde a Roma, giovedì 16 giugno 2022. Si parte da un prezzo di 34.50 euro per la tribunetta alta mediana o la tribuna laterale, passando per la tribuna centrale a 46 euro e, infine, il parterre centrale a 69 euro. Clicca qui per le informazioni e per acquistare i biglietti.

Lorde, Roma, 16 giugno, Auditorium Parco della Musica, Come arrivare

Ecco come arrivare all’Auditorium Parco della Musica per il concerto di Lorde, giovedì 16 giugno 2022.

Se si arriva con i mezzi, è consigliato:

Autobus

910 Capolinea Termini/Piazza Mancini

53 Capolinea Piazza Mancini/Largo Chigi

982 Capolinea V.le XVII Olimpiade/Stazione Quattro Venti

168 Capolinea L.go Maresciallo Diaz/Stazione Tiburtina

Tram

2 Capolinea P.le Flaminio/Piazza Mancini

Metropolitana

Metro A fermata Flaminio poi tram 2 oppure

Ferrovia Roma-Nord, fermata piazza Euclide.

In auto, invece, ecco due indicazioni chiave:

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Sono disponibili parcheggi intorno all’Auditorium Parco della Musica con posti auto per i diversamente abili.

Lorde, Roma, 16 giugno, scaletta concerto

Leader of a New Regime

Homemade Dynamite

Buzzcut Season

Stoned at the Nail Salon

Fallen Fruit

The Path

California

Ribs

The Louvre

Big Star

Liability

Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)

Mood Ring

Sober

Supercut

Perfect Places

Solar Power

Green Light

Oceanic Feeling

Helen of Troy

Royals