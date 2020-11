L’ultimo post di Lorde su Instagram risale ad aprile 2018. Quello precedente, invece, è del gennaio 2017. La cantante è una delle poche artiste che non utilizza i social in maniera costante ma, anzi, molto raramente. E la sua è una scelta ben precisa che è in contrasto con altre colleghe, abituate, spesso, ad uno spasmodico di Stories e condivisioni.

A spingere Lorde ad allontanarsi dai social è stato principalmente lo stress:

Parte di ciò che mi ha reso serena sui social media, oltre a sentirmi come se stessi perdendo il mio libero arbitrio, è stata l’enorme quantità di stress che provavo per il nostro pianeta, per il razzismo sistemico e per la brutalità della polizia in questo paese

Queste le parole pronunciate dalla cantante su Interview. Un modo per allontanarsi e non essere fagocitata da notizie, commenti e condivisioni che toccavano temi troppo delicati per non provocare reazioni e preoccupazioni.

Solo recentemente, a ottobre 2020, Lorde ha fatto uno strappo alla regola con un post su Instagram Stories nel quale invitava i cittadini neozelandesi a votare per le elezioni del paese. “Fallo per il nostro bel paese e per me”, ha scritto. “E l’anno prossimo ti darò qualcosa in cambio.”

Lorde, a quando il nuovo album?

In base a quanto rivelato via Instagram, i fan dovranno attendere, quindi, il 2021 per poter ascoltare il nuovo disco della cantante. A novembre aveva annunciato che il suo prossimo disco sarebbe stato rinviato a seguito della morte del suo amato cane, Pearl.

“Ho ricominciato a tornare in studio a dicembre, solo per fare qualcosa, e con mia sorpresa sono venute fuori cose buone. Cose allegre e giocose. Ho sentito i miei muscoli melodici flettersi e rafforzarsi. Il lavoro è così f0ttutamente buono, amico mio. Sono veramente entusiasta all’idea che tu lo possa ascoltare”

L’ultimo disco pubblicato è Melodrama, rilasciato nel giugno 2017.