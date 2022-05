Loco, Salmo feat. Guè Pequeno: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Loco’, il singolo che vede la collaborazione tra Salmo feat. Guè Pequeno. Il pezzo fa parte della colonna sonora di ‘Blocco 181′. E’ entrato in tendenza su Youtube.

Musica in TV Blocco 181, la colonna sonora ispirata alla serie tv Sky (Salmo tra gli interpreti e supervisore del disco)

Ecco il testo di ‘Loco’:

Loco, papi eres loco

Loco, papi eres loco

Ci sono tanti impegni,

ma c’è solo un Guè Pequeno

Tu non fotti con ‘sto flow, Gotti John

Lascio il segno sulla fronte,

kicko come Don Ohl

Ho una bianca ed una nera

come in King of New York

Sotto le guglie del Duomo

sono diventato un uomo

Tra le plaze e gli intrallazzi,

cani pazzi per ‘sto suono

È qualcosa che senti dentro,

che non capisci se non ci stai dentro

Ho i denti d’oro e il cuore Dario Argento

L’anima è nera opaca come la mia Glock .9

Life is a bitch

e una fottuta senza goldone

Milano, live and die for this

No padroni come un Ronin

Ai miei enemies dico: “Rest in peace”

Rappresento per i gangsta sparsi per il globo

Loco, papi eres loco

Tutti sanno che la G

rimane al top del gioco

Loco, papi eres loco

Queste B vanno a fuoco

quando io le tocco

Loco, papi eres loco

Questi G vanno

fuori blocco dopo blocco

Loco, papi eres loco

Seconda strofa

Resti solo se hai la storia,

o se hai la stoffa

Sbagli e ti fanno sparire come Jimmy Hoffa

Con la tua testa faccio canestro, tiro da tre

Lei che farebbe di tutto per

tre strisce come il brand

Sono il massimo peso (Guè),

a ‘ste bitches zero pesos

Vogliono solo i miei pesos come fossi Jeff Bezos

Sogno loco, frate’,

tu non sei davvero crazy (Ma va)

Le mie frasi hanno killato più di Luca Brasi

Okay, fuck you up

Da ben prima che i rapper

mettessero il make up

Sopra un Lambo truck

Sto tranchilo come

seduto su un chilo (Tranchilo)

E, fra’, you know my flow,

you know my steelo (Okay)

Rappresento per i gangsta

sparsi per il globo

Loco, papi eres loco

Tutti sanno che la G

rimane al top del gioco

Loco, papi eres loco

Queste B vanno a fuoco quando io le tocco

Loco, papi eres loco

Questi G vanno fuori blocco dopo blocco

Loco, papi eres loco.