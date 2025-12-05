Lo riconoscete? Qui piccolissimo, oggi è il cantante più famoso di Italia

Nel corso della sua carriera è stato anche spesso al centro dell’eco mediatico, ha conquistato le copertine del gossip a causa del suo matrimonio con una delle influencer più note al mondo, e più recentemente per la separazione. Inoltre non ha mancato di ritrovarsi al centro di diverse polemiche da cui non si è sottratto e in alcuni casi ha anche alimentato. Se si guarda bene l’immagine non è facile riconoscerlo visto che oggi è decisamente molto diverso, tuttavia prestando attenzione ad alcuni dettagli si riesce a svelare l’identità misteriosa.

Focalizzandosi sugli occhi è facilissimo capire chi è il cantante in foto: si tratta di Fedez. Artista eclettico e versatile, di origine milanese che vanta una carriera decisamente stimabile. Diversi i suoi brani che hanno conquistato i primi posti delle classifiche e che oggi sono considerati degli evergreen. Inoltre è stato tra i giudici maggiormente accreditati di X Factor dove ha selezionato diversi giovani talenti.

Fedez è il bambino in foto: oggi decisamente diverso

Fedez adulto è decisamente diverso rispetto a quando era bambino. Oggi più magro e in forma e sicuramente attento alle tendenze del momento. Originario di Milano, ha frequentato il liceo artistico indirizzo beni culturali, ma è stato bocciato due volte e così ha preferito optare per la sezione Architettura e Cinema. In seguito ha deciso di lasciare la scuola e di dedicarsi esclusivamente alla musica.

Sposato con Chiara Ferragni per diversi anni, i due hanno avuto due figli Leone e Vittoria a cui è particolarmente legato. La fine del matrimonio non è stata semplice ed è finita più volte al centro dell’eco mediatico, a causa di un presunto tradimento del cantante. Fedez ha reso nota attraverso i social anche la sua malattia: ha avuto un tumore al pancreas e per questo ha subito diversi interventi chirurgici.

Oggi si sottopone a controlli periodici, sta meglio ed è tornato a cantare: vuole infatti dedicarsi soprattutto alla musica, sua grande passione da quando era solo un ragazzo. In questi giorni ha pubblicato il suo terzo libro, L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, testo dove racconta le sue fragilità personali, i successi ma anche le cadute, e le relazioni personali.