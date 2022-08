Lo que mas nos duele, LDA: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Lo que mas nos duele’, il nuovo singolo di LDA. Il brano è la riproposizione, in spagnolo e in chiave bachata, di ‘Quello che fa male’, il brano che gli ha permesso di entrare, lo scorso anno, nella scuola di ‘Amici’.

Lo que mas nos duele, LDA: significato

L’idea di una cover nasce dall’idea di un fan che ha voluto stravolgere il brano originario dandone una propria interpretazione. Una versione che è piaciuta allo stesso cantautore apprezzata particolarmente dagli amanti dei balli latino – americani.

Lo que mas nos duele, LDA: video

Lo que mas nos duele, LDA: testo

Ecco il testo di ‘Lo que mas nos duele’:

Hemos bailado en el borde de un volcán

Cuando te miro

el mundo deja de girar

Ojos marrones como

montañas sin nieve

Que si me miran siento

que pierdo la respiración

Me miro en el espejo

Y veo en el reflejo

Hay algo diferente

Y es que ya no estás

Y porqué amamos

lo que más nos duele

Y lo mejor

lo dejamos marchar?

Pesando en ti estoy

llorando a mares

Prometo que me intentaré alejar

Sólo te pido

que tú nunca cambies

Mi corazón me pide

que te abrace

Me falta el aire

y no puedo ni hablar

Te quiero tanto

pero aún no lo sabes

Tengo miedo y me ahogo

en un mar de deseos

Son tantos recuerdos

que lo pienso y no lo creo

Entra en mis sueños

vamos dime lo que ves

Dos corazones rotos

que se curan si se ven

Bésame

Sin ti los días

se me hacen eternos

Tú eres para mi

El viento que hace

respirar mi mundo

Y porqué amamos

lo que más nos duele

Y lo mejor lo dejamos marchar?

Pesando en ti estoy

llorando a mares

Prometo que

me intentaré alejar

Sólo te pido que tú

nunca cambies (nunca cambies)

Mi corazón me pide que

te abrace (que te abrace)

Me falta el aire

y no puedo ni hablar

Te quiero tanto

pero aún no lo sabes

No lo sabes

No lo sabes no, no

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

L.D.A

Nah, nah, nah

E perché amiamo

quello che fa male (che fa male)

Ciò che fa bene

lo lasciamo andare (andare)

E che il mio pianto

sembra un temporale

Prometto che io lo terrò lontano

Ti amo e non lo sai

Io ti amo e non lo sai

Io ti amo e non lo sai.