Le Little Mix hanno da poco rilasciato il loro sesto album in studio, Confetti, che ha debuttato al secondo posto nella classifica inglese, battuto solamente da “Disco”; il nuovo lavoro di Kylie Minogue. Ma, in queste ore, è un’altra la notizia finita sotto il clamore mediatico legato alla band: Jesy Nelson si prenderà un periodo di pausa prolungato dal gruppo per motivi medici privati.

Del resto, si era notata la sua assenza in occasione dei recenti impegni della girlband. Jesy è mancata durante tre recenti apparizioni televisive con il gruppo, alla BBC Children in Need, la finale del talent show televisivo del gruppo The Search e agli MTV European Music Awards, dove erano ospiti. In quelle occasioni, un portavoce aveva detto che non stava bene.

Jesy Nelson e quella firma mancante nel disco

I fan della band hanno notato che Nelson era stato insolitamente silenziosa sui social media e non aveva pubblicato nulla su Instagram dal 31 ottobre scorso. Inoltre, un fan no ricevuto un CD autografato che conteneva solo le firme delle compagne di band, Perrie Edwards, Jade Thirlwall e Leigh-Anne Pinnock. Assente quella di Jesy Nelson.

L’anno scorso, nel 2019, la Nelson aveva partecipato al documentario della BBC “Odd One Out” in cui ha parlato delle sue esperienze di depressione, alimentazione disordinata e un tentativo di suicidio dopo aver ricevuto abusi e insulti sul suo aspetto e bullismo sui tabloid e sui social media.

Ha rivelato al Guardian che grazie la terapia, una forte comunità e il ritiro da Twitter le hanno permesso di prendere le distanze dalla sua immagine pubblica e di iniziare lentamente a “sentirsi di nuovo normale”.

I fan si stanno ovviamente chiedendo quale sia la ragione che ha portato la Nelson a prendersi una pausa dalla band proprio adesso, interrogandosi sui motivi di salute riportati dal comunicato e chiedendosi se questo è, invece, il primo segnale della decisione di abbandonare il gruppo da parte della ragazza.