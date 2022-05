E’ partito il 26 aprile dal Teatro Geox di Padova il tour 2022 dei Litfiba. La prima data sold out del tour ha visto la band esibirsi sul palco per oltre due ore di concerto.

Pelù e Renzulli. accompagnati da Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso, hanno fatto ripercorrere al pubblico in delirio i 42 anni di storia della band Nella scenografia disegnata da Piero Pelù si trovano quattro grandi “XXXX” che rappresentano in numeri romani i 40 anni dei Litfiba ma anche la grande forza del loro rock.

Il tour 2022 dei Litfiba è definito l’addio alle scene live della band che vede il suo esordio live proprio agli inizi degli anni Ottanta. Era il 6 dicembre del 1980, quando iil gruppo si esibì per la prima volta in un locale di Firenze (la Rokkoteca Brighton di Settignano) dando il via davanti a 150 persone ad una incredibile storia musicale costellata di successi come “El Diablo”, “Spirito”, “Fata morgana”, “Regina di cuori” , “Il mio corpo che cambia” oltre a tante altre (in tutto sono oltre 160 quelle pubblicate in questi anni).

Ecco a seguire, le date dei concerti annunciati ad oggi:

03 maggio NAPOLI Casa Della Musica SOLD OUT

04 maggio NAPOLI Casa Della Musica SOLD OUT

10 maggio ROMA Atlantico Live SOLD OUT

11 maggio ROMA Atlantico Live SOLD OUT

16 maggio FIRENZE Tuscany Hall SOLD OUT

17 maggio FIRENZE Tuscany Hall SOLD OUT

24 maggio MILANO Alcatraz SOLD OUT

25 maggio MILANO Alcatraz SOLD OUT

03 luglio LEGNANO (MI) Rugby Sound Festival

09 luglio NICHELINO (TO) Sonic Park Stupinigi unica data in Piemonte

15 luglio LUCCA Lucca Summer Festival unica data in Toscana

16 luglio FERRARA Ferrara Summer Festival

18 luglio ROMA Rock In Roma unica data nel Lazio

20 luglio MATERA Sonic Park Matera unica data in Basilicata

23 luglio CATANIA Sotto il Vulcano Festival

27 luglio BERGAMO Bergamo Summer Music

29 luglio VILLAFRANCA (VR) Villafranca Festival

30 luglio MAJANO (UD) Festival di Majano unica data in Friulia Venezia Giulia

13 agosto ALGHERO (SS) Anfiteatro Maria Pia unica data in Sardegna

18 agosto LECCE Oversound Music Festival

20 agosto CATTOLICA (RN) Arena della Regina

26 agosto ROMANO D’EZZELINO (VI) AMA Festival

Litfiba, Tour 2022, Scaletta concerto L’Ultimo girone

A seguire la scaletta dei live, che potrebbe subire qualche variazione in base alle tappe:

El diablo

Proibito

Dimmi il nome

Eroi nel vento

Apapaia

L’impossibile

Sparami

Istanbul

Fata Morgana

Spirito

Regina di cuori

Il mio corpo che cambia

Paname

Louisiana

Sole nero

Il volo

Tziganata

Lacio drom (Buon viaggio)

Lo spettacolo

Resta

Pioggia di luce

Lulù e Marlene

Tex

Cangaceiro

Litfiba, Tour 2022, L’Ultimo girone, Info biglietti

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone.it e nelle prevendite abituali. Clicca qui.