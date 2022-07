I Litfiba si esibiranno questa sera a Roma, nell’unica data prevista nel Lazio per il loro “Ultimo girone” tour. La band sarà in concerto in occasione della rassegna musicale “Rock in Roma” e si terrà all’Ippodromo delle Capannelle. Sono gli ultimi live per il gruppo che ha deciso di dare l’addio alle scene con le ultime date dei loro show. A seguire tutte le informazioni sui biglietti e sulla scaletta del concerto di lunedì 18 luglio 2022 a Roma.

Litfiba, Rock in Roma, 18 luglio 2022, biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Litfiba, stasera, all’Ippodromo delle Capannelle, a Roma. Il prezzo è di 40.25 euro a posto. Clicca qui per informazioni e per l’acquisto.

Litfiba, Rock in Roma, 18 luglio 2022, scaletta concerto

Ritmo 2#

La preda

Tex

Proibito

Eroi nel vento

Apapaia

Woda woda

Istanbul

Vivere il mio tempo

Fata Morgana

Bambino

Il volo

Spirito

Paname

Lacio drom (Buon viaggio)

El diablo

Lulù e Marlene

Dimmi il nome

Lo spettacolo

Regina di cuori

Cangaceiro

Resta

20 luglio MATERA Sonic Park Matera unica data in Basilicata

23 luglio CATANIA Sotto il Vulcano Festival

27 luglio BERGAMO Bergamo Summer Music

29 luglio VILLAFRANCA (VR) Villafranca Festival

30 luglio MAJANO (UD) Festival di Majano unica data in Friulia Venezia Giulia

13 agosto ALGHERO (SS) Anfiteatro Maria Pia unica data in Sardegna

18 agosto LECCE Oversound Music Festival

20 agosto CATTOLICA (RN) Arena della Regina

26 agosto ROMANO D’EZZELINO (VI) AMA Festival

Ippodromo delle Capannelle, Roma, Come arrivare

Ecco come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle, con i mezzi pubblici:

In metropolitana

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova. .

In autobus

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale della venue.

I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono:

linea 664: L.go Colli Albani – Cosoleto

linea 654: Lagonegro – Cinecittà

linea notturna n26: L.go Colli Albani – Cosoleto.

In treno

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

In aereo

Da Fiumicino – Treno Leonardo Express diretto alla Stazione Termini. Alla Stazione Termini prendere la linea FR4 direzione Ciampino/ Albano Laziale/ Frascati / Velletri e scendere alla fermata Capannelle. Raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle a piedi per 700 metri.

Da Ciampino – A piedi per 900 metri recarsi alla stazione ferroviaria di Ciampino e prendere il treno della linea FR4 direzione Stazione Termini. Scendere alla fermata Capannelle e raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle ( a piedi per 700 metri)

Se si arriva con l’auto, l’indirizzo dell’ippodromo è Via Appia Nuova, 1245. Sono necessari 30 minuti dal centro della città. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare, prendere l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma.