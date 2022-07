Continua il tour di successo dei Litfiba, “L’ultimo girone”, con la serie di concerti che segnano l’addio alle scene della band. iniziato a fine aprile 2022, ha segnato numerosi sold out e accompagnerà il pubblico fino alla fine di agosto 2022. Stasera, 15 luglio 2022, il gruppo si esibirà a Lucca, in occasione del Summer Festival, per una tappa che rappresenta l’unica tappa in programma in Toscana. Qui sotto le informazioni dei biglietti e la scaletta del concerto.

Litfiba, Lucca, 15 luglio 2022, biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti, in diverse tipologie, per il live di questa sera in Piazza Napoleone. Si parte dal posto in piedi a 46 euro, passando per i 69 del settore Pit Area – posto in piedi fino ai 92 della Tribuna Numerata. Clicca qui per maggiori informazioni e per l’acquisto.

Litfiba, Lucca, 15 luglio 2022, scaletta concerto Summer Festival

Ritmo 2#

La preda

Tex

Proibito

Eroi nel vento

Apapaia

Woda woda

Istanbul

Vivere il mio tempo

Fata Morgana

Bambino

Il volo

Spirito

Paname

Lacio drom (Buon viaggio)

El diablo

Lulù e Marlene

Dimmi il nome

Lo spettacolo

Regina di cuori

Cangaceiro

Resta

16 luglio FERRARA Ferrara Summer Festival

18 luglio ROMA Rock In Roma unica data nel Lazio

20 luglio MATERA Sonic Park Matera unica data in Basilicata

23 luglio CATANIA Sotto il Vulcano Festival

27 luglio BERGAMO Bergamo

Summer Music

29 luglio VILLAFRANCA (VR) Villafranca Festival

30 luglio MAJANO (UD) Festival di Majano unica data in Friulia Venezia Giulia

13 agosto ALGHERO (SS) Anfiteatro Maria Pia unica data in Sardegna

18 agosto LECCE Oversound Music Festival

20 agosto CATTOLICA (RN) Arena della Regina

26 agosto ROMANO D’EZZELINO (VI) AMA Festival

Lucca Summer Festival, Paizza Napoleone, Come arrivare

Come riportato dal sito ufficiale del Lucca Summer Festival, ecco le indicazioni su come arrivare al concerto dei Litfiba in Piazza Napoleone:

Se si arriva con i mezzi, il Bus è quello delle Autolinee Toscane

DA FIRENZE

Autostrada A11 Firenze-Mare fino al casello di Lucca (uscita Lucca Est).

DA GENOVA

Autostrada A12 fino a Viareggio, quindi procedere sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA MILANO

Autostrada A1 per Bologna, quindi passare sull\’A15 in direzione La Spezia (all’altezza di Parma Ovest) fino a Viareggio, e infine proseguire sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA PISA

SS 12 dell’Abetone e del Brennero.

DA ROMA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA BOLOGNA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).