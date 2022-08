I Litfiba si esibiranno questa sera al Pala Live a Lecce con una nuova tappa del loro “L’ultimo girone” tour. Come svelato dal titolo, si tratta dell’ultima occasione per poter assistere ad un live della band, prima del ritiro ufficiale dalle scene. Si tratta delle date finali del loro tour d’addio che include alcuni dei più grandi successi del loro repertorio. Piero Pelù e Ghigo Renzulli (accompagnati da Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso) interpreteranno, dal vivo, i 42 anni di storia dei Litfiba. La band ha scelto di mettere bene in mostra nella scenografia disegnata da Piero Pelù con quattro grandi “XXXX” che rappresentano in numeri romani i 40 anni dei Litfiba ma anche la grande forza del loro rock. Il concerto fa parte della rassegna musicale di Lecce intitolata “Oversound Music Festival”. Qui sotto, a seguire, potete trovare tutte le informazioni e anticipazioni sul live, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta delle canzoni.

Litfiba, Lecce, 18 agosto 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data di giovedì 18 agosto 2022 a Lecce, al Pala Live. Si parte dai 40,25 del Posto Unico fino ai 57,50 del settore PIT. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Litfiba, Lecce, 18 agosto 2022, Scaletta concerto

Ecco, di seguito, la scaletta del concerto dei Litfiba al Pala Live di Lecce, in programma, giovedì 18 agosto 2022. Il live inizierà alle 21.30

Ritmo 2#

La preda

Tex

Proibito

Eroi nel vento

Apapaia

Woda woda

Istanbul

Vivere il mio tempo

Fata Morgana

Bambino

Il volo

Spirito

Paname

Lacio drom (Buon viaggio)

El diablo

Lulù e Marlene

Dimmi il nome

Lo spettacolo

Regina di cuori

Cangaceiro

Resta

Le prossime date in calendario per “L’ultimo girone” tour dei Litfiba sono il 20 agosto a Cattolica, il 26 agosto a Romano D’Ezzellino e, infine, il 28 agosto 2022 a Teramo, dove è presta l’ultima tappa.

20 Agosto 2022m Cattolica, RN ( ITA ) — Arena della Regina

26 Agosto 2022, Romano D’Ezzelino, VI ( ITA ) — AMA Festival

28 Agosto 2022, Teramo, TE ( ITA ) — PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ