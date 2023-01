A dare la notizia per primo è stato il sito TMZ: Lisa Marie Presley è ricoverata in terapia intensiva. La figlia di Elvis Presley sarebbe stata rianimata con un peacemaker dopo essere stata vittima di un arresto cardiaco. Secondo le informazioni trapelate, attualmente sarebbe in coma farmacologico e in condizioni critiche di salute.

In base alle indiscrezioni, la governante avrebbe trovato Lisa Marie che non rispondeva, nella sua camera da letto, e proprio mentre la governante ha fatto quella scoperta, il suo ex marito, Danny Keough – con cui vive Lisa Marie – era tornato a casa dopo aver portato i figli a scuola. Dopo aver chiamato i soccorsi, i paramedici le avrebbero somministrato almeno un’iniezione di adrenalina e il battito è stato ripristinato, Successivamente è stata ricoverata in un ospedale poco distante dalla sua abitazione.

La donna avrebbe avuto forti dolori di stomaco nelle prime ore della mattina di giovedì (ora americana). La mamma di Lisa Marie, Priscilla Presley e sua figlia, Riley Keough, sono al suo capezzale.

Lisa Marie è l’unica figlia del cantante e attore Elvis Presley e dell’attrice Priscilla Presley. La Presley ha iniziato una carriera nel mondo della musica e ha pubblicato tre album: To Whom It May Concern nel 2003, Now What nel 2005 e Storm & Grace nel 2012. Il suo primo album ha raggiunto la certificazione d’oro con la Recording Industry Association of America.

Lisa Marie Presley è stata sposata con il musicista Danny Keough, il cantante Michael Jackson, l’attore Nicolas Cage e il produttore musicale Michael Lockwood.

Nel 2012 ha pubblicato il brano “I love you because”, una canzone scritta e registrata dal cantante e cantautore di musica country Leon Payne nel 1949. La canzone è stata interpretata da diversi artisti nel corso degli anni, comprese le cover di successo di Al Martino nel 1963 e Jim Reeves nel 1964. Nella sua rivisitazione del pezzo ha “duettato” virtualmente con il padre.