Ormai sembra una tradizione (di quelle più urgenti da abbandonare). Arriva lo sfogo, il discorso che offende qualcuno ed ecco, dopo le polemiche, puntualmente, arrivare le scuse. Non per aver tamponato un auto per distrazione o per essersi dimenticati un impegno. No, le scuse per aver pronunciato qualcosa di propria volontà, senza nessuna costrizione. Protagonista dell’ultimo avvenimento è stato Carlos Santana, come riportato da Tmz (qui per vedere il video). Il cantante si trovava probabilmente nel New Jersey, impegnato in un concerto, quando ha deciso -senza che nessuno glielo chiedesse, tra l’altro- di esprimere un suo pensiero anti-transgender:

“Quando Dio ha creato me e te, prima che uscissimo dal grembo materno, sai chi sei e cosa sei. Più tardi, quando cresci fuori di esso, vedi delle cose e inizi a credere che potresti essere qualcosa che suona bene, ma sai che non è giusto”

Ha poi specificato che un uomo è un uomo, una donna è una donna, specificando poi che quello che uno voglia fare nel suo privato, non dichiarato, sono affari suoi. Poco dopo, per non lasciar alcun dubbio, ha poi continuato dicendo che lui e Dave Chappelle – finito nei guai per le sue osservazioni – condividevano le stesse opinioni ed erano dello stesso parere.

Insomma, Carlos Santana ha voluto fare un discorso decisamente “non di apertura” e non richiesto. Comprensibilmente ecco arrivare le polemiche, via social, che hanno -giorno dopo giorno- dato vita a critiche feroci.

E cosa poteva accadere se non un discorso di scuse per quanto pronunciato? Eccole:

“Mi dispiace per i miei commenti insensibili. Non riflettono il fatto che voglio onorare e rispettare gli ideali e le convinzioni di tutte le persone. Mi rendo conto che ciò che ho detto ha ferito le persone e non era mia intenzione . Mi scuso sinceramente con la comunità transgender e con tutti coloro che ho offeso.”

Ha poi continuato:

“Ecco il mio obiettivo personale che mi sforzo di raggiungere ogni giorno. Voglio onorare e rispettare gli ideali e le convinzioni di tutte le persone, siano esse LGBTQ o meno. Questo è il pianeta del libero arbitrio e a tutti noi è stato dato questo dono. Ora perseguirò questo obiettivo: essere felice e divertirmi, e affinché tutti credano in ciò che vogliono e seguano nei propri cuori senza paura. Ci vuole coraggio per crescere e risplendere nella luce che sei ed essere vero, genuino, e autentico. Cresciamo e impariamo a far risplendere la nostra luce con amore e complimenti. Abbiate un’esistenza gloriosa. Pace”