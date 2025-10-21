Lily Allen, il ritorno con West End Girl: un album intimo nato tra New York e Londra

Dopo sette anni di silenzio, Lily Allen torna con West End Girl, un album autobiografico all’insegna di emozione e vulnerabilità, scritto tra Los Angeles, Londra e New York.

A distanza di sette anni dal suo ultimo lavoro in studio, No Shame (2018), Lily Allen torna sulla scena musicale con West End Girl, in uscita il 24 ottobre 2025 per BMG.

L’annuncio, conferma il ritorno di una delle voci più originali del pop britannico, che dopo anni dedicati alla recitazione e al teatro, soprattutto a Londra, ha deciso di tornare per raccontare sé stessa attraverso un nuovo ciclo di canzoni.

Lily Allen, West End Girls

Scritto e registrato in dieci giorni a Los Angeles nel dicembre scorso, il disco è stato completato tra Londra e New York, la città dove Allen si è trasferita dopo la separazione dall’attore David Harbour: “Sono nervosa ma piena di aspettative – ha dichiarato la cantante spiegando il suo nuovo lavoro – questo album è più vulnerabile di qualsiasi cosa io abbia fatto prima. È il racconto del mio nuovo inizio in una città diversa e del modo in cui le esperienze condivise ci insegnano quanto siamo fragili e forti allo stesso tempo”.

Tra realtà e finzione

West End Girl raccoglie 14 brani scritti da Lily Allen insieme al suo direttore musicale Blue May, che firma anche la produzione insieme a Seb Chew e Kito. La copertina, realizzata dall’artista spagnola Nieves González, mostra la cantante in un ritratto astratto dai toni malinconici: un’immagine che rispecchia il carattere del disco, sospeso tra rinascita e consapevolezza.

Secondo la stessa Allen, le canzoni mescolano autobiografia e immaginazione: “È un disco che parla di relazioni, del modo in cui le affrontiamo e delle verità che ci costringono a guardare dentro noi stessi”.

Dalla scena pop al palcoscenico teatrale

Negli ultimi anni Lily Allen ha attraversato una profonda trasformazione artistica. Dopo il successo teatrale di 2:22 A Ghost Story e The Pillowman, in cui si è brillantemente rivelata in ruoli teatrali per lei del tutto inediti, la cantante ha recitato in una nuova versione di Hedda Gabler di Ibsen, ottenendo elogi dalla critica.

Un classico di notevole importanza che l’ha definitivamente affermata… “E dire che avevo iniziato a fare teatro solo per avere impegni stabili e dedicarmi di più ai miei figli, ero stanca di rimbalzare da un palco all’altro. Non avrei mai pensato di imparare così tanto….”

Parallelamente ha co-condotto il podcast Miss Me?, un altro grande successo editoriale dove ha affrontato temi di salute mentale e maternità intervistando numerosi specialisti su temi decisamente importanti e seri.

A un primo ascolto West End Girl sembra azzerare il percorso di Lily Allen come artista e come autrice, sciogliendosi in una confessione pop adulta e consapevole, che assomiglia molto a una autobiografia.