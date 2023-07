C’è molta attesa per la tappa di Lil Nas X in concerto a Lucca, giovedì 20 luglio 2023, in occasione del “Lucca Summer Festival”. Il cantante si esibirà nel nostro Paese con i successi che l’hanno portato a conquistare record in classifica e nelle vendite in terra americana (e non solo). Ha trovato la fama assoluta con l’uscita del suo singolo rap country “Old Town Road“, che ha trascorso ben 19 settimane in cima alla classifica Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, diventando la canzone numero uno più longeva da quando la classifica ha debuttato nel 1958. Quando la canzone era in cima alla chart Usa, Lil Nas X si è dichiarato gay, diventando l’unico artista a fare coming out con un pezzo in vetta.

Negli anni ha conquistato due Grammy Awards, cinque Billboard Music Awards, cinque MTV Video Music Awards, due BET Hip Hop Awards, due iHeartRadio Music Awards e due American Music Awards.

Attualmente ha pubblicato un solo disco, Montero, uscito nel 2021. Sono stati estratti 5 singoli: “Montero (Call Me by Your Name)”, “Sun Goes Down”, “Industry Baby”, “That’s What I Want” e “Lost in the Citadel”. “Montero (Call Me by Your Name)” e “Industry Baby” hanno conquistato la numero 1 della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, mentre “That’s What I Want” ha raggiunto la top ten.

A seguire la scaletta del concerto a Lucca e tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Lil Nas X, Lucca, 20 luglio 2023, la scaletta del concerto

Il concerto di Lil Nas X si terrà in Piazza Napoleone a Lucca e avrà inizio alle 21.

MONTERO (Call Me by Your Name)

Batty Boy

SCOOP

DEAD RIGHT NOW

DONT WANT IT

Old Town Road / Pony / Rodeo

SUN GOES DOWN

S&M / Deja Vu / Sex Talk

Panini

Down Souf Hoes

THATS WHAT I WANT

LOST IN THE CITADEL

INDUSTRY BABY

STAR WALKIN’

Lil Nas X, Lucca, 20 luglio 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Lil Nas X a Lucca, in programma giovedì 20 luglio 2023. Si parte dai 57.50 per il Posto in piedi fino ai 115 euro del Settore Statua Gold. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare in Piazza Napolone per il Lucca Summer Festival 2023

Come riportato dal sito ufficiale del Lucca Summer Festival, ecco le indicazioni su come arrivare al concerto in Piazza Napoleone:

Se si arriva con i mezzi, il Bus è quello delle Autolinee Toscane

DA FIRENZE

Autostrada A11 Firenze-Mare fino al casello di Lucca (uscita Lucca Est).

DA GENOVA

Autostrada A12 fino a Viareggio, quindi procedere sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA MILANO

Autostrada A1 per Bologna, quindi passare sull\’A15 in direzione La Spezia (all’altezza di Parma Ovest) fino a Viareggio, e infine proseguire sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA PISA

SS 12 dell’Abetone e del Brennero.

DA ROMA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA BOLOGNA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).