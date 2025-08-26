Lil Nas X dopo l’arresto a Los Angeles: il rapper si dichiara non colpevole

Lil Nas X, arrestato la scorsa settimana a Los Angeles dopo essere stato sorpreso mentre camminava quasi nudo lungo Ventura Boulevard, indossando soltanto biancheria intima e stivali da cowboy, si è dichiarato non colpevole alle accuse di aggressione a pubblico ufficiale.

Il 26enne è stato ascoltato dal giudice che ha verificato i verbali della polizia, intervenuta dopo le segnalazioni di un uomo nudo in strada: verbali nei quali è testimoniato che l’artista avrebbe aggredito anche tre agenti, provocando ferite durante il tentativo di fermarlo.

Le accuse e il processo a carico di Lil Nas X

La procura della contea di Los Angeles ha formalizzato quattro capi di imputazione: tre per aggressione con lesioni a pubblico ufficiale e uno per resistenza all’arresto. Se condannato, Lil Nas X rischia una condanna estremamente seria, fino a cinque anni di prigione.

L’artista, attraverso la sua avvocata Christy O’Connor, ha definito l’episodio un “aberrante incidente”, sottolineando come nella sua vita non si siano mai verificati precedenti simili. Attualmente è in libertà su cauzione fissata a 75mila dollari, con l’obbligo di frequentare un programma di riabilitazione per l’uso di farmaci e sostanze stupefacenti.

Lil Nas X, i video e le testimonianze

Alcuni video diffusi da TMZ e poi ripresi anche da NBC mostrano il cantante che cammina al centro della strada, completamente nudo, mentre si rivolge ai passanti in posa come se fosse stato su una passerella. In un frammento si vede l’artista con un cono stradale in testa, in un altro mentre intona versi di Monster, un brano di Kanye West.

Secondo la ricostruzione della polizia, Lil Nas X sarebbe stato in uno stato di evidente alterazione psicofisica, anche se non è ancora chiaro se a causa di sostanze o di una crisi di natura psichiatrica.

La carriera e il nuovo album

Lil Nas X è uno degli artisti più popolari e discussi della scena musicale contemporanea. La sua carriera è esplosa nel 2019 con il tormentone Old Town Road, che ha battuto il record di permanenza alla numero uno della classifica Billboard Hot 100. Ha vinto due Grammy in quello stesso anno e si è imposto come icona pop capace di abbattere tabù e confini tra generi musicali. Negli ultimi anni ha continuato a provocare e dividere con videoclip e performance controverse, come nel caso del brano Montero (Call Me By Your Name).

Il suo nuovo album Dreamboy, atteso per la fine del 2025, era stato recentemente anticipato da teaser sui social. Ma questo arresto potrebbe però offuscarne o rinviarne l’uscita, mettendo in secondo piano la musica e attirando l’attenzione solo sul caso giudiziario.

Reazioni e prospettive

Le autorità hanno ribadito che “chiunque aggredisca un agente dovrà affrontare conseguenze serie, indipendentemente dalle circostanze, dalla sua popolarità o dalla sua fama”.

I fan si sono divisi sui social: molti hanno espresso solidarietà al rapper, sottolineando la possibilità di una crisi personale, altri invece hanno criticato duramente il comportamento dell’artista. La prossima udienza è fissata per il 15 settembre, quando il tribunale deciderà se rinviarlo definitivamentme a giudizio.