Lil Nas X arrestato e ricoverato dopo un alterco con la polizia a Los Angeles

Notte brava per il popolare rapper Lil Nas X fermato in strada a Los Angeles in biancheria e stivali da cowboy boots: il musicista ha affrontato e insultato gli agenti che gli avevano chiesto i documenti. Poi è stato accompagnato in ospedale in stato di arresto

Los Angeles si è svegliata con una notizia destinata a scuotere il mondo della musica. Lil Nas X, 26 anni, è stato arrestato e portato in ospedale dopo un incontro concitato con la polizia le cui circostanze andranno chiarite anche con la sua testimonianza nel corso delle prossime ore.

Lil Nas X, in mutande e stivaloni

Secondo le autorità, l’artista è stato trovato intorno alle 5.30 del mattino di ieri – giovedì 21 agosto – mentre camminava da solo su Ventura Boulevard, nel quartiere di Studio City, indossando solo biancheria intima e stivali da cowboy. Una scena che ha subito attirato l’attenzione dei passanti e, poco dopo, anche quella delle forze dell’ordine.

Dalla strada al pronto soccorso

Secondo Charles Miller, portavoce del Los Angeles Police Department, Lil Nas X – il cui vero nome è Montero Lamar Hill – avrebbe reagito in modo violento caricando gli agenti al momento dell’intervento della squadra di sicurezza. A quel punto è stato fermato e successivamente trasportato in ospedale, poiché la polizia sospettava un possibile caso di overdose.

Dopo alcune ore di osservazione, il cantante è stato dimesso e trasferito al Valley Jail di Van Nuys, dove è recluso in stato di arresto, formalmente accusato di resistenza a pubblico ufficiale e aggressione di lieve entità.

Le immagini e la reazione dei fan

Il sito TMZ è stato il primo a diffondere un video amatoriale che mostra il rapper camminare e danzare per strada, sorridente, invitando chi lo riprendeva a ‘non mancare alla festa’. Il contrasto tra l’apparente leggerezza delle sue azioni e la gravità delle conseguenze ha acceso immediatamente i social. Migliaia di fan hanno espresso preoccupazione, solidarietà e affetto nei confronti del rapper, in evidentissimo statio di alterazione psicotica:

Altri hanno pregato pubblicamente per la sua salute, ricordando come la sua musica abbia dato forza e ispirazione a un’intera generazione con. I suoi contenuti.

Un artista divisivo e rivoluzionario

Lil Nas X non è nuovo a controversie che gli hanno causato non pochi problemi legali e di ordine pubblico. Dal 2019, da quando Old Town Road conquistò le classifiche mondiali e stabilendo un record di 19 settimane consecutive al numero uno nella Billboard Hot 100, Lil Nas X ha costantemente sfidato le convenzioni.

Primo uomo dichiaratamente gay a vincere un Country Music Award, ha usato la sua immagine per abbattere stereotipi, provocare e raccontare la sua identità senza compromessi. Il video di Montero (Call Me By Your Name), bollato da ambienti conservatori come blasfemo, divenne virale proprio per la sua carica provocatoria.

Un momento difficile nella carriera

Solo pochi mesi fa Lil Nas X aveva raccontato su Instagram di aver sofferto di una paralisi facciale improvvisa, un problema di carattere neurologico molto serio che lo aveva costretto a fermarsi temporaneamente.

Nelle ultime settimane Lil Nas X era tornato sui social per promuovere il nuovo album Dreamboy, atteso entro la fine dell’anno, condividendo anche immagini eccentriche e ironiche sotto il nuovo pseudonimo di “Queen Madeleine”. L’episodio di Los Angeles rischia ora di offuscare l’attesa per il disco, spostando l’attenzione dalla musica alla cronaca.

Oltre la cronaca: un simbolo culturale

Se da un lato i media americani parlano di un crollo emotivo di carattere personale, dall’altro è innegabile come Lil Nas X continui a incarnare una figura che esprime rottura e che in qualche modo finisce per assumersi la responsabilità di comportamenti con serie conseguenze.

Nel bene e nel male, il suo percorso artistico è diventato specchio di una generazione che vive tra l’esposizione totale sui social, l’urgenza di rappresentare identità complesse ma anche la fragilità di chi accetta di vivere sempre sotto i riflettori.

L’alterco con la polizia potrebbe rivelarsi solo un episodio isolato, destinato a rientrare con il tempo, oppure il segnale di un periodo più delicato. In ogni caso dovrà rispondere delle accuse in tribunale: e rischia una seria condanna, che non sarebbe la prima.