Continua il “Dedicato a noi -Indoor tour 2023″ di Luciano Ligabue, con nuove date pronte per intrattenere i fan nei mesi di novembre e dicembre.

Dopo aver fatto “urlare contro il cielo” di Milano e Roma 100.000 persone che a luglio hanno assistito ai due eventi allo Stadio San Siro e allo Stadio Olimpico, Ligabue è tornato sulle scene live con un tour che lo ha visto protagonista prima all’Arena di Verona, il 9 e 10 ottobre, e poi nei palasport delle principali città italiane.

Ad oggi, il cantautore si è esibito a Torino, Firenze, Bologna, Brescia, Padova, Rimini e Ancona.

Il tour è nato per promuovere e interpretare live anche i successi presenti nell’ultimo disco di Ligabue, Dedicato a noi, uscito il 22 settembre 2023.

Registrato e mixato da Paolo Alberta presso Zoo Studio a Correggio (Reggio Emilia) con registrazioni e missaggi addizionali a cura di Guglielmo Ridolfo Gagliano e masterizzato da Greg Calbi e Steve Fallone presso Sterling Sound a New York City, l’album “DEDICATO A NOI” è stato suonato da Luciano Ligabue (chitarre e tastiere), Lenny Ligabue (batteria e cori), Niccolò Bossini (chitarre, basso e cori), Guglielmo Ridolfo Gagliano (basso, tastiere, pianoforte e cori), Fabrizio Barbacci (chitarra acustica e cori) e Paolo Alberta (percussioni).

A loro si sono aggiunti per alcuni brani Max Cottafavi (chitarre in “Così come sei”, “La parola ‘amore’”, “Musica e parole”, “Una canzone senza tempo”, “Stanotte più che mai” e “Non cambierei questa vita con nessun’altra”), Fede Poggipollini (chitarre in “La metà della mela” e “Niente piano B”) e Luciano Luisi (pianoforte in “La metà della mela”, “Dedicato a noi”, “Musica e parole”, “Quel tanto che basta”, “Chissà se Dio si sente solo”, “Stanotte più che mai” e “Riderai”, tastiere in “Chissà se Dio si sente solo” e cori in “Dedicato a noi”).

Ligabue, Dedicato a noi Indoor tour 2023

Questo il calendario del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Riservarossa:

6 Novembre 2023: Perugia – Pala Barton

7 Novembre 2023: Perugia – Pala Barton

10 Novembre 2023: Milano – Mediolanum Forum

11 Novembre 2023: Milano – Mediolanum Forum

13 Novembre 2023: Genova – Stadium

14 Novembre 2023: Genova – Stadium

16 Novembre 2023: Livorno – Modigliani Forum

18 Novembre 2023: Roma – Palazzo Dello Sport

19 Novembre 2023: Roma – Palazzo Dello Sport

21 Novembre 2023: Eboli – Pala Sele

22 Novembre 2023: Eboli – Pala Sele

24 Novembre 2023: Bari – Pala Florio

25 Novembre 2023: Bari – Pala Florio

27 Novembre 2023: Reggio Calabria – Palasport

28 Novembre 2023: Reggio Calabria – Palasport

30 Novembre 2023: Messina – Palarescifina

1 Dicembre 2023: Messina – Palarescifina

Ligabue, Dedicato a noi Indoor tour 2023, biglietti

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nelle prevendite abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it e cliccando qui.