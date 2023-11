Ligabue sarà in concerto stasera, 16 novembre 2023, al Modigliani Forum di Livorno con una nuova data del suo “Dedicato a noi – Indoor tour 2023”. Sul palco, il cantautore sarà accompagnato da “IL GRUPPO”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

Qui sotto potete leggere le informazioni sui biglietti disponibili e le anticipazioni sulla scaletta del live a Livorno.

Ligabue, la scaletta del concerto a Livorno

Una scaletta diversa per ogni concerto, in cui oltre ad alcuni brani contenuti nel nuovo album “DEDICATO A NOI”, non mancheranno le hit più amate dal pubblico e tante sorprese che renderanno ogni concerto unico.

Il concerto inizierà alle 21.

Stanotte più che mai

Questa è la mia vita

Sulla mia strada

A modo tuo

Piccola stella senza cielo

Tutti vogliono viaggiare in prima

Il meglio deve ancora venire

Non è tempo per noi

Siamo chi siamo

Happy hour

Riderai

È venerdì, non mi rompete i coglioni

Balliamo sul mondo

Lettera a G.

Si viene e si va

Quella che non sei

La metà della mela

Marlon Brando è sempre lui

Tra palco e realtà

Certe notti

Dedicato a noi

Urlando contro il cielo

Ligabue a Livorno, biglietti disponibili, prezzi

Sono disponibili solo alcune tipologie di biglietti per il concerto di Ligabue a Livorno, in programma giovedì 16 novembre 2023. I prezzi partono da 49 euro per il III Anello Non Numerato fino ai 79 euro del I Anello Numerato Vis. Laterale Limitata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

18 novembre 2023: ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

19 novembre 2023: ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

21 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE

22 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE

24 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

25 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

27 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

28 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

30 novembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA

1 dicembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA