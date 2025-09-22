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Ligabue annuncia Certe notti a Torino | Allianz Stadium il 17 giugno 2026

Dopo Roma (12 giugno) e Milano (20 giugno), Ligabue aggiunge una terza notte negli stadi italiani fissando un nuovo appuntamento a Torino il 17 giugno 2026 all’Allianz Stadium. Biglietti in vendita da mercoledì 24 settembre alle 18 su Ticketone

di Stefano Benzi
Ligabue annuncia Certe notti a Torino | Allianz Stadium il 17 giugno 2026
23 Settembre 2025 00:30

La nuova stagione live di Luciano Ligabue prende forma come una trilogia negli stadi italiani. Dopo l’annuncio di Certe notti a Roma (12 giugno 2026, Stadio Olimpico) e Certe notti a Milano (20 giugno 2026, Stadio Giuseppe Meazza), arriva Certe notti a Torino.

Il rocker di Correggio suonerà lunedì 17 giugno 2026 all’Allianz Stadium. Tre città simbolo, tre arene iconiche e una formula che, fin dal titolo, richiama uno dei brani più amati del repertorio.

Ligabue, Certe Notti, quando e dove acquistare i biglietti

I tagliandi per Certe notti a Torino saranno disponibili da mercoledì 24 settembre alle ore 18 su Ticketone e nei punti vendita abituali. Gli iscritti al fan club BarMario hanno accesso a una prevendita anticipata attiva già da lunedì mattina.

Il warm-up: Certe notti in Europa (maggio 2026)

Prima del trittico tricolore, Ligabue scalderà i motori con Certe notti in Europa, otto date in club e teatri storici tra Spagna, Francia, Regno Unito e centro Europa.

Luciano Ligabue
Luciano Ligabue pubblica un album di duetti per i 30 anni Buon Compleanno Elvis – Credits Maurizio Bresciani (Soundsblog.it)

L’uscita speciale: Buon Compleanno Elvis Covered

Venerdì 26 settembre poi a trent’anni di distanza da Buon compleanno Elvis, arriva Buon Compleanno Elvis Covered: 14 tracce dello storico album reinterpretate e reincise da altrettanti amici e colleghi del Liga.

Un omaggio che aggiorna il mito del disco del 1995, ponte ideale tra la celebrazione discografica e le notti dal vivo del 2026 con numerose presenze di rilievo. Da Giuliano Sangiorgi a Elisa, che aveva voluto Ligabue nel suo show a San Siro lo scorso anno, all’attore Stefano Accorsi. E ancora Emma, Fiorella Mannoia, De Gregori che duetterà in Certe Notti, ed Edoardo Bennato.

La Tracklist di Buon Compleanno Elvis Covered

1. Vivo morto o X – Giuliano Sangiorgi

2. Seduto in riva al fosso – Elisa

3. Buon Compleanno, Elvis! – Stefano Accorsi

4. La forza della banda – Shablo Feat. Mimì e Tormento

5. Hai un momento, Dio? – Tananai

6. Certe Notti – Francesco De Gregori

7. Viva! – Gazzelle

8. I ragazzi sono in Giro – Fast Animals And Slow Kids

9. Quella che non sei – Emma

10.Non dovete badare al Cantante – Fiorella Mannoia

11. Un figlio di nome Elvis – Edoardo Bennato

12.Il Cielo è vuoto o il cielo è Pieno – Venerus

13. Leggero – Max Pezzali

Il calendario di Certe Notti in Europa

1 maggio — Barcellona, Razzmatazz

2 maggio — Madrid, Sala Riviera

8 maggio — Parigi, Olympia

9 maggio — Londra, O2 Shepherd’s Bush Empire

11 maggio — Utrecht, TivoliVredenburg Ronda

12 maggio — Bruxelles, Cirque Royal

14 maggio — Lussemburgo, Rockhal

16 maggio — Zurigo, The Hall

Certe Notti allo stadio

12 giugno – Certe notti a Roma – Stadio Olimpico

17 giugno – Certe notti a Torino – Allianz Stadium

20 giugno – Certe notti a Milano – Stadio San Siro

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