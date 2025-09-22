Ligabue annuncia Certe notti a Torino | Allianz Stadium il 17 giugno 2026

Dopo Roma (12 giugno) e Milano (20 giugno), Ligabue aggiunge una terza notte negli stadi italiani fissando un nuovo appuntamento a Torino il 17 giugno 2026 all’Allianz Stadium. Biglietti in vendita da mercoledì 24 settembre alle 18 su Ticketone

La nuova stagione live di Luciano Ligabue prende forma come una trilogia negli stadi italiani. Dopo l’annuncio di Certe notti a Roma (12 giugno 2026, Stadio Olimpico) e Certe notti a Milano (20 giugno 2026, Stadio Giuseppe Meazza), arriva Certe notti a Torino.

Il rocker di Correggio suonerà lunedì 17 giugno 2026 all’Allianz Stadium. Tre città simbolo, tre arene iconiche e una formula che, fin dal titolo, richiama uno dei brani più amati del repertorio.

Ligabue, Certe Notti, quando e dove acquistare i biglietti

I tagliandi per Certe notti a Torino saranno disponibili da mercoledì 24 settembre alle ore 18 su Ticketone e nei punti vendita abituali. Gli iscritti al fan club BarMario hanno accesso a una prevendita anticipata attiva già da lunedì mattina.

Il warm-up: Certe notti in Europa (maggio 2026)

Prima del trittico tricolore, Ligabue scalderà i motori con Certe notti in Europa, otto date in club e teatri storici tra Spagna, Francia, Regno Unito e centro Europa.

L’uscita speciale: Buon Compleanno Elvis Covered

Venerdì 26 settembre poi a trent’anni di distanza da Buon compleanno Elvis, arriva Buon Compleanno Elvis Covered: 14 tracce dello storico album reinterpretate e reincise da altrettanti amici e colleghi del Liga.

Un omaggio che aggiorna il mito del disco del 1995, ponte ideale tra la celebrazione discografica e le notti dal vivo del 2026 con numerose presenze di rilievo. Da Giuliano Sangiorgi a Elisa, che aveva voluto Ligabue nel suo show a San Siro lo scorso anno, all’attore Stefano Accorsi. E ancora Emma, Fiorella Mannoia, De Gregori che duetterà in Certe Notti, ed Edoardo Bennato.

La Tracklist di Buon Compleanno Elvis Covered

1. Vivo morto o X – Giuliano Sangiorgi

2. Seduto in riva al fosso – Elisa

3. Buon Compleanno, Elvis! – Stefano Accorsi

4. La forza della banda – Shablo Feat. Mimì e Tormento

5. Hai un momento, Dio? – Tananai

6. Certe Notti – Francesco De Gregori

7. Viva! – Gazzelle

8. I ragazzi sono in Giro – Fast Animals And Slow Kids

9. Quella che non sei – Emma

10.Non dovete badare al Cantante – Fiorella Mannoia

11. Un figlio di nome Elvis – Edoardo Bennato

12.Il Cielo è vuoto o il cielo è Pieno – Venerus

13. Leggero – Max Pezzali

Il calendario di Certe Notti in Europa

1 maggio — Barcellona, Razzmatazz

2 maggio — Madrid, Sala Riviera

8 maggio — Parigi, Olympia

9 maggio — Londra, O2 Shepherd’s Bush Empire

11 maggio — Utrecht, TivoliVredenburg Ronda

12 maggio — Bruxelles, Cirque Royal

14 maggio — Lussemburgo, Rockhal

16 maggio — Zurigo, The Hall

Certe Notti allo stadio

12 giugno – Certe notti a Roma – Stadio Olimpico

17 giugno – Certe notti a Torino – Allianz Stadium

20 giugno – Certe notti a Milano – Stadio San Siro