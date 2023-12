Nuovo concerto di Luciano Ligabue in programma stasera, 6 dicembre 2023, al Palaflorio di Bari. Il cantautore si esibirà anche giovedì 7 dicembre, con una seconda tappa sempre a Bari, prima di spostarsi al Palazzo dello Sport a Roma, il 9 dicembre, e in Svizzera, a Zurigo, il 28 dicembre prossimo come data finale del suo “Dedicato a noi – Indoor Tour 2023”. Sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da “IL GRUPPO”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

La scaletta del concerto di Ligabue a Bari

Una scaletta diversa per ogni concerto, in cui oltre ad alcuni brani contenuti nel nuovo album “DEDICATO A NOI”, non mancheranno le hit più amate dal pubblico e tante sorprese che renderanno ogni concerto unico. Questa l’intenzione espressa da Ligabue prima della partenza dei suoi live, con l’intenzione esplicita di rendere unico le date in calendario. Saranno sempre presenti i grandi successi del suo repertorio, insieme a brani più recenti e tratti dal suo ultimo progetto, Dedicato a noi, recentemente diventato disco d’oro.

Il live inizierà alle 21.

A seguire una delle scalette più recenti di Ligabue in tour:

Niente piano B

Questa è la mia vita

I “ragazzi” sono in giro

Sarà un bel souvenir

Piccola stella senza cielo

I duri hanno due cuori

Il meglio deve ancora venire

Riderai

Luci d’America

Happy hour

Ti sento

Eri bellissima

Marlon Brando è sempre lui

Lettera a G.

Si viene e si va

Quella che non sei

Sulla mia strada

La metà della mela

Balliamo sul mondo

Tra palco e realtà

Certe notti

Dedicato a noi

Urlando contro il cielo

La metà della mela

Biglietti del concerto di Ligabue a Bari

Sono disponibili ancora diverse tipologie di biglietti per il concerto di Luciano Ligabue a Bari, in calendario mercoledì 6 dicembre 2023. Si parte dai 49 euro per il II Anello Visibilità Laterale Limitata fino ai 95 euro per il I Anello Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Palaflorio di Bari

Ecco le indicazioni su come arrivare al Palaflorio di Bari.

In autobus bisogna prendere le Linee 2 – 9 – 10 – 14 – 25

In aereo Dall’Aereoporto “Karol Wojtila” è possibile raggiungere il centro di Bari con la Linea 16 del servizio Trasporto Pubblico Locale.

In auto, invece, in direzione sud sulla SS16, prendere l’uscita 14B per entrare in Via Caldarola verso Bari e dopo circa 1,0 Km svoltare a sinistra in via Giuseppe Prezzolini.