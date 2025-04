Ligabue, arriva la nuova versione de I Ragazzi sono in giro

A trent’anni dall’uscita Ligabue è pronto per il regalo ai suoi fans, ben 4 versioni per “I ragazzi sono in giro”

Luciano Ligabue celebra i trent’anni di “Buon Compleanno Elvis” con un cofanetto speciale e una nuova versione de “I ragazzi sono in giro”.

Certe canzoni non invecchiano. Anzi, sembrano diventare sempre più attuali col passare del tempo. E quando a firmarle è uno come Luciano Ligabue, capace di raccontare generazioni intere con la stessa naturalezza con cui si scrive una pagina di diario, il rischio che qualcosa suoni fuori tempo massimo semplicemente non esiste.

È con questo spirito che, a trent’anni esatti dall’uscita di “Buon Compleanno Elvis”, uno degli album più iconici del rock italiano, Ligabue torna a far parlare di sé con una mossa che sa di omaggio, ma anche di nuova partenza.

Evento speciale per i fan di Luciano Ligabue

Il cantautore di Correggio ha deciso infatti di ripubblicare “I ragazzi sono in giro”, e di farlo non con una semplice riedizione, ma con quattro versioni completamente diverse che anticipano l’arrivo di un cofanetto celebrativo destinato a far felici i fan storici e incuriosire le nuove generazioni.

Non è solo un’operazione nostalgica, quella che il Liga ha messo in piedi. È un modo per riaccendere una scintilla, per dare nuova luce a un brano che già nel 1995 era diventato un inno generazionale. “I ragazzi sono in giro” è sempre stato molto più di un semplice pezzo rock: era una dichiarazione d’intenti, un grido di libertà, un’istantanea lucida di un certo modo di stare al mondo. Oggi, riascoltata, quella canzone conserva tutta la sua forza, ma assume anche nuovi significati. E il fatto che venga proposta in quattro versioni differenti – tra demo, outtakes, remix e rivisitazioni in chiave più acustica – dimostra quanto quel pezzo abbia ancora da dire.

Il cofanetto “Buon Compleanno Elvis”, in uscita nei prossimi mesi, sarà un vero e proprio viaggio dentro al laboratorio creativo di Ligabue. Oltre ai brani originali dell’album, troveremo versioni riviste, prove inedite, take alternative, tutte pensate per raccontare la genesi di uno dei dischi più importanti della carriera del rocker emiliano. L’obiettivo non è solo celebrare un anniversario tondo, ma riportare sotto i riflettori l’energia di un momento storico, musicale e culturale, che ha lasciato un segno.

Buon compleanno Elvis a 30anni dall’uscita

Del resto, “Buon Compleanno Elvis” non fu solo un successo commerciale. Con quel disco, Ligabue trovò una nuova maturità artistica, abbandonando le atmosfere più istintive dei primi album per abbracciare una scrittura più profonda, più riflessiva, capace di parlare non solo a chi cercava riff graffianti, ma anche a chi voleva ascoltare storie vere, vissute. In quel disco ci sono brani che ancora oggi si ascoltano in loop, come “Certe notti”, “Viva!”, “Hai un momento, Dio?” e, ovviamente, “I ragazzi sono in giro”. Canzoni che hanno superato la prova del tempo e che continuano a parlare a chi si sente, in qualche modo, ancora “in giro”, magari un po’ più stanco ma sempre affamato di vita.

Con questa nuova uscita, Ligabue conferma ancora una volta la sua capacità di reinventarsi senza mai perdere l’essenza. Non rincorre il nuovo a tutti i costi, ma sa ridare forma al passato rendendolo attuale, necessario. E lo fa con la classe di chi non ha bisogno di gridare per farsi ascoltare. L’attesa per il cofanetto è alta, e non solo per i contenuti: è alta perché, in fondo, ogni uscita di Ligabue è un’occasione per fare i conti con noi stessi, con le strade percorse e con quelle ancora da imboccare.

E quindi sì, i ragazzi sono ancora in giro. Magari con qualche ruga in più e sogni leggermente piegati, ma con le cuffie sempre pronte ad accendersi appena parte la musica giusta. E quando quella musica arriva da Luciano Ligabue, il viaggio vale sempre la pena.