Lifting, Folcast: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Lifting’, il nuovo singolo di Folcast, in radio da venerdì 27 maggio, nuovo estratto da ‘Tempisticamente’ (Laboratori Testone/Artist First ), l’ultimo album prodotto da Tommaso Colliva.

‘Lifting’ è stato scritto e composto da Folcast:

Tutto pronto per il lancio, inizia il count down: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. L’uomo è in orbita e sta conoscendo l’amore. L’orbita è un letto dove stare insieme e scoprire i chilometri di schiena di chi amiamo. L’innamoramento è una pizza in faccia, un fulmine a ciel sereno, uno schianto emotivo che porta confusione e lascia cicatrici da portare con se a testa alta. È tanta tanta roba.

Ecco il testo di ‘Lifting’:

Un altro giorno passato

Senza capire niente

Ad aspettare che

Arrivi un po’ di gente

Son rimasto qui

Vieni a prendermi

Fermo come foglie

In una stanza senza spifferi

Son rimasto qui

E tu mi hai preso per mano

E m’hai mostrato le stelle

E tutto questo miscuglio

M’ha liftato la pelle

Ed io non è che sorrido

Ho un fulmine stampato in faccia

Un taglio netto e deciso

Come uno strappo sulla carta

Non ho bisogno di niente

Io voglio stare con te

Metti una videocassetta

Che io preparò il tè

Io non mi muovo più

Se non con l’autobus

Oppure l’auto blu

Chе è parcheggiata giù

E adesso dimmi che sеnti

E dopo spiega le vele

Non serviranno a capire

Però tu spiegale bene

E questo freddo impellente

Ci fa accapponare la pelle

Noi ci abbracciamo e in un attimo tu

Sì, tu mi hai preso per mano

E m’hai mostrato le stelle

E tutto questo miscuglio

M’ha liftato la pelle

Ed io non è che sorrido

Ho un fulmine stampato in faccia

Un taglio netto e deciso

Come uno strappo sulla carta

Tu sei per me

Come uno strappo

La polvere negli occhi

Tu sei per me

Tu mi hai preso per mano

E m’hai mostrato le stelle

E tutto questo miscuglio

M’ha liftato la pelle

Ed io non è che sorrido

Ho un fulmine stampato in faccia

Un taglio netto e deciso

Come uno strappo sulla carta

Sì, tu mi hai preso per mano

E m’hai mostrato le stelle

E tutto questo miscuglio

M’ha liftato la pelle

Ed io non è che sorrido

Ho un fulmine stampato in faccia

Un taglio netto e deciso

Come uno strappo sulla carta

Sì, tu mi hai preso per mano

E m’hai mostrato le stelle

E tutto questo miscuglio

M’ha liftato la pelle

Ed io non è che sorrido

Ho un fulmine stampato in faccia

Un taglio netto e deciso

Come uno strappo sulla carta.