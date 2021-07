Gli Swedish House Mafia sono tornati ufficialmente con il nuovo singolo It Gets Better, pubblicato lo scorso 15 luglio. A distanza di pochi giorni, il supergruppo house formato da Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo Lifetime che vede la partecipazione di Ty Dolla $ign e della rapper 070 Shake.

Il video ufficiale, diretto da Alexander Wessely, è già disponibile su YouTube.

I due singoli pubblicati in questi giorni dagli Swedish House Mafia si distinguono decisamente dalla progressive house di Save The World e Don’t You Worry Child, i loro due successi più grandi. It Gets Better e Lifetime, infatti, strizzano maggiormente l’occhio alla techno, al big beat e alla dance elettronica.

Il loro ritorno con It Gets Better è stato accolto con ben 7 milioni di visualizzazioni, per quanto riguarda il video, ottenute in soli 4 giorni.

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di Lifetime. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

Swedish House Mafia – Lifetime: il testo

Under the white light

Once in a lifetime, watching the skyline

Don’t change your mind while

Under the white light

Once in a lifetime, watching the skyline

Don’t change your mind while

Under the white light.

Once in a lifetime

Baby, it’s the right time

I’ll put on the red light

Told you it was on site

You had on that sundress

Never fail to impress

We had the best sex

Wе made love all night.

Under thе white light

Once in a lifetime

watching the skyline

Don’t change your mind while

Under the white light

Once in a lifetime,

watching the skyline

Don’t change your mind while

Under the white light.

Come with me, take my hand

Follow me, follow me

To a place, a place where we can be free

Follow me.

Once in a lifetime, watching the skyline

Don’t change your mind while

Under the white light

Once in a lifetime, watching the skyline

Don’t change your mind while

Under the white light

Once in a lifetime, watching the skyline

Don’t change your mind while

Yeah, under the white light.

Once in a lifetime,

watching the skyline

Don’t change your mind while

Under the white light

Once in a lifetime, watching the skyline

Don’t change your mind while.

Once in a lifetime

Girl, gon’ live it up

Don’t you let nobody tell you different

Once in a lifetime

You’ll have it your way

Don’t you let nobody tell you nothing

Ooh, yeah.

Lifetime: la traduzione

Sotto la luce bianca

Una volta nella vita, guardando l’orizzonte

Non cambiare idea intanto

Sotto la luce bianca

Una volta nella vita, guardando l’orizzonte

Non cambiare idea intanto

Sotto la luce bianca.

Una volta nella vita

Tesoro, è il momento giusto

Accenderò la luce rossa

Te l’avevo detto che era sul posto

Avevi quel sundress

Non mancano mai di stupire

Abbiamo fatto il miglior sesso

Abbiamo fatto l’amore tutta la notte.

Sotto la luce bianca

Una volta nella vita

guardando l’orizzonte

Non cambiare idea intanto

Sotto la luce bianca

Una volta nella vita,

guardando l’orizzonte

Non cambiare idea intanto

Sotto la luce bianca.

Vieni con me, prendi la mia mano

Seguimi, seguimi

In un posto, un posto dove possiamo essere liberi

Seguimi.

Una volta nella vita, guardando l’orizzonte

Non cambiare idea intanto

Sotto la luce bianca

Una volta nella vita, guardando l’orizzonte

Non cambiare idea intanto

Sotto la luce bianca

Una volta nella vita, guardando l’orizzonte

Non cambiare idea intanto

Sì, sotto la luce bianca.

Una volta nella vita,

guardando l’orizzonte

Non cambiare idea intanto

Sotto la luce bianca

Una volta nella vita, guardando l’orizzonte

Non cambiare idea intanto.

Una volta nella vita

Ragazza, la vivrò all’altezza

Non permettere a nessuno di dirti diversamente

Una volta nella vita

Farai a modo tuo

Non lasciare che nessuno ti dica niente

Ooh, sì.