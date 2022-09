Questa sera, 9 settembre 2022, Liberato si esibirà a Milano all’Ippodromo Snai San Siro. Ecco tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta delle canzoni. Il live fa parte della rassegna Milano Rocks.

Liberato, Milano, 9 settembre 2022, biglietti

I biglietti per il concerto di Liberato a Milano, venerdì 9 settembre 2022, costano 40,25 euro (clicca qui per tutte le informazioni). Apertura porte prevista per le 17.30 mentre il live inizierà alle 21. I due concerti previsti il 25 e 26 aprile 2022 al Mediolanum Forum di Milano sono stati riprogrammati in un’unica data evento all’Ippodromo SNAI San Siro all’interno di Milano Rocks.

Chi ha acquistato il biglietto a € 40 + diritto di prevendita avrà accesso al PIT. I possessori degli altri biglietti avranno accesso al Posto Unico e riceveranno una comunicazione direttamente dal circuito di prevendita presso il quale hanno effettuato l’acquisto con le informazioni necessarie per chi volesse fare l’upgrade per accedere al PIT (fino al termine delle disponibilità). Chi ha acquistato i biglietti presso i punti vendita potrà recarsi presso gli stessi, oppure accedere a questo link per ricevere le informazioni di cui sopra.

Liberato, Milano, 9 settembre 2022, scaletta concerto

Non è stata ufficializzata la scaletta del concerto di Liberato ma ecco i brani e l’ordine di esecuzione nell’ultima data effettuata dal cantante:

Anna

Guagliuncella napulitana

Nunneover

Oi Marì

Nove maggio

Gaiola portafortuna

Partenope

Me staje appennenn’ amò

Tu t’e scurdat’ ‘e me

Guagliò

Intostreet

Nunn’a voglio ‘ncuntrà

Ippodromo Snai San Siro, come arrivare

Ecco come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro per il concerto di Liberato.

L’Ippodromo ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Prendere M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (lontano circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

Oppure prendere la a metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distante circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Se si arriva in auto dalla tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro. Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due a disposizione: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.