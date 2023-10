Divieto di guida, per ben 6 mesi, nel Regno Unito, per Liam Payne. Il cantante, ex membro dei One Direction, era stato fermato per eccesso di velocità nel febbraio scorso. Per lui una multa, il 24 febbraio 2023, dopo aver guidato a 43 miglia orarie in una zona dove il massimo consentito era, invece, di 30 miglia orarie. Il trentenne stava guidando un camioncino Ford Ranger sul cavalcavia della A40 Westway a Shepherd’s Bush, a ovest di Londra, al momento dello stop.

Per lui una multa di 293 sterline e la condanna a pagare un supplemento di 117 sterline e altre 90 in spese. Il 3 ottobre, un portavoce della Lavender Hill Corte dei Magistrati ha confermato all’Evening Standard che Payne si era dichiarato colpevole del reato prima della sua condanna, arrivata il 9 ottobre.

Liam Payne ha scritto una lettera alla corte chiedendo scusa per le sue azioni e ha dichiarato l’intenzione di pagare le multe associate alla sua citazione.

“Non mi ero reso conto del limite e mi scuso per l’eccesso di velocità”, ha scritto, aggiungendo poi che “pagherà qualsiasi multa imposta entro 14 giorni”.

Liam Payne e il tour rinviato per un’infezione renale

A fine agosto, il cantante inglese aveva annunciato il rinvio del tour a causa di un’infezione renale.

Ecco le parole di Liam Payne condivide sui social:

“È con il cuore pesante che devo dirvi che non abbiamo altra scelta se non quella di posticipare il mio prossimo tour in Sud America. Nell’ultima settimana sono stato ricoverato in ospedale per una grave infezione ai reni, è una cosa che non auguro a nessuno, e gli ordini dei medici sono che ora ho bisogno di riposare e recuperare.

Ero più che entusiasta di venire a suonare per voi ragazzi. A tutti voi che avete acquistato i biglietti: mi dispiace tanto. Stiamo lavorando per riprogrammare il tour il prima possibile, ma per ora rimborseremo i biglietti, quindi controlla gli aggiornamenti presso il tuo punto vendita.

Grazie come sempre per l’affetto e il supporto e non vedo l’ora di vedervi presto”