Liam Gallagher e i The Black Keys sono pronti ad esibirsi sabato 1 luglio a Milano, all’Ippodromo SNAI La Maura. Quello che aspetta i fan del rock’n’roll è un doppio concerto davvero irrinunciabile: i co-headliner della serata sono, infatti, Liam Gallagher, l’indiscusso portabandiera del britpop nel mondo, e i The Black Keys, la band dell’Ohio che ha conquistato quattordici nomination ai Grammy Awards e cinque vittorie. Prima di loro a scaldare il pubblico la band alt-rock dell’Essex Nothing But Thives. A seguire potete leggere la scaletta e le informazioni sui biglietti.

Liam Gallagher, Milano, 1 luglio 2023, la scaletta del concerto

Morning Glory (Oasis song)

Rock ‘n’ Roll Star (Oasis song)

Wall of Glass

Everything’s Electric

Stand by Me (Oasis song)

Roll It Over (Oasis song)

Slide Away (Oasis song)

More Power

Diamond in the Dark

The River

Once

Some Might Say (Oasis song)

Wonderwall (Oasis song)

Live Forever (Oasis song)

Champagne Supernova (Oasis song)

Cigarettes & Alcohol (Oasis song)

Tha Black Keys, Milano, 1 luglio 2023, la scaletta del concerto

I Got Mine

Fever

It Ain′t Over

Your Touch

Crawling King Snake (Big Joe Williams cover)

Tighten Up

Have Love, Will Travel (Richard Berry cover)

Lo/Hi

Howlin’ for You

Weight of Love

Heavy Soul

Everlasting Light

Next Girl

Your Team Is Looking Good

Ten Cent Pistol

Gold on the Ceiling

Wild Child

She’s Long Gone

Little Black Submarines

Lonely Boy

Liam Gallagher e The Black Keys, info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Liam Gallaher e The Black Keys. Si parte da 63,25 per il posto unico fino a 86,25 per la zona PIT. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Ippodromo La Maura a Milano

Come riportato dal sito ufficiale, ecco come arrivare all’Ippodromo La Maura a Milano:

In auto:

Dall’autostrada A8 (Milano – Varese): uscita casello Milano, direzione Milano Centro/Viale Certosa, seguire per San Siro, poi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A4 (Torino-Trieste): da Trieste, direzione Milano Centro, uscire verso Viale Certosa, e proseguire in direzione San Siro, quindi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano; da Torino, prima del casello di Milano proseguire verso Linate, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e quindi percorrere il tunnel di via Patroclo, infine via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A1 (Milano – Roma) superare la “barriera” di Melegnano, tangenziale ovest, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e proseguire verso San Siro, tunnel di via Patroclo, poi via Montale e via Lampugnano.

Con mezzi pubblici:

In metro: la fermata più vicina è la “Uruguay” della linea M1 “rossa”; una volta in superficie, dirigersi verso Sud e percorrere via Adolfo Omodeo, all’incrocio con via Lampugnano girare a destra e si arriva all’ingresso dell’ippodromo. Il tratto a piedi è di circa 800 metri. La linea M1 ha stazioni di scambio con le altre linee metropolitane milanesi.

Con i mezzi di superficie: la fermata più vicina è quella della linea 69 in via Ugo Betti, che dista poche centinaia di metri dall’ingresso de La Maura. La linea 69 ha capolinea in Piazza Firenze (coincidenza con tram 1, 12, 14 e 19, autobus 43, 48 e 57) e presso il parcheggio scambiatore di Molino Dorino (Metropolitana M1 rossa).