Liam Gallagher è atteso questa sera, 6 luglio 2022, a Lucca, in occasione del Lucca Summer Festival. Il concerto fa parte del “C’mon You Know Tour”, iniziato il l 1 giugno 2022 al City of Manchester Stadium di Manchester per poi continuare a Knebworth Park, con due tappe sold out. Dopo l’Inghilterra, l’ex membro degli Oasis si è esibito in Danimarca, Spagna, Portogallo, Irlanda del Nord, Scozia e Grecia. Dopo il live a Lucca, ultimo appuntamento il 10 luglio in Francia.

A seguire tutte le informazioni sul concerto in programma mercoledì 6 luglio 2022.

Liam Gallagher, Lucca, 6 luglio 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti a 49.45 euro per il posto in piedi. Clicca qui per maggiori informazioni e per l’acquisto.

Lucca Summer Festival, Come arrivare

Come riportato dal sito ufficiale del Lucca Summer Festival, ecco le indicazioni su come arrivare al concerto in Piazza Napoleone:

Se si arriva con i mezzi, il Bus è quello delle Autolinee Toscane (clicca qui per tutte le info)

DA FIRENZE

Autostrada A11 Firenze-Mare fino al casello di Lucca (uscita Lucca Est).

DA GENOVA

Autostrada A12 fino a Viareggio, quindi procedere sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA MILANO

Autostrada A1 per Bologna, quindi passare sull\’A15 in direzione La Spezia (all’altezza di Parma Ovest) fino a Viareggio, e infine proseguire sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA PISA

SS 12 dell’Abetone e del Brennero.

DA ROMA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA BOLOGNA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

Liam Gallagher, Lucca, 6 luglio 2022, Scaletta concerto

Il concerto di Liam Gallagher inizierà alle 21 e vedrà la presenza anche dei Kasabian. Ecco la scaletta del live dell’ex componente degli Oasis:

Hello

Rock ‘n’ Roll Star

Morning Glory

Wall of Glass

Everything’s Electric

Better Days

Stand by Me

Roll It Over

Slide Away

Soul Love

More Power

Diamond in the Dark

Once

Cigarettes & Alcohol

Wonderwall

Champagne Supernova