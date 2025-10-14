Liam Gallagher diventa nonno: Molly annuncia la nascita di Rudy

A 53 anni, il frontman degli Oasis Liam Gallagher ha festeggiato l’arrivo del suo primo nipote: Molly Moorish-Gallagher e il calciatore Nat Phillips hanno dato il benvenuto a Rudy. Ecco come la famiglia ha condiviso la notizia e il contesto del riavvicinamento tra padre e figlia.

Il frontman degli Oasis festeggia, anche se a distanza per i suoi impegni di tourneé che lo vedono al momento impegnato nel tour in direzione Australia, l’arrivo del primo nipote: la figlia Molly Moorish‑Gallagher e il calciatore Nat Phillips hanno avuto un bimbo, annunciato con un post su Instagram.

Nonno Liam Gallagher

Liam Gallagher è dunque ufficialmente diventato nonno a 53 anni. La lieta notizia arriva con qualche ritardo perché pare che Rudy sia nato già da un paio di settimane, alla fine di settembre. Nel carosello di immagini pubblicato su Instagram si vedono il neonato che dorme serenamente, alcuni cartelli con la scritta “Rudy”, “Hello Baby” e “We adore you”, e uno scatto del compagno, Nat Phillips.

L’annuncio ha subito raccolto migliaia di messaggi di auguri. Tra i commenti spicca quello della nonna materna, la cantante Lisa Moorish. Anche Gene Gallagher, fratello di Molly e figlio di Liam, ha lasciato tre cuori rossi sotto il post. Al momento, l’ex frontman degli Oasis non si è ancora espresso pubblicamente, ma il tam‑tam dei fan è già partito.

Liam e Molly, un rapporto difficile recuperato

La nascita di Rudy aggiunge un capitolo importante alla storia familiare di Liam Gallagher. Per molti anni l’artista è stato lontano dalla primogenita, avuta con Lisa Moorish nel 1998, due mesi prima che Gallagher sposasse l’ex cantante degli Eight Wonder Patsy Kensit.

La bimba fu riconosciuta da Gallagher, ma la famiglia della madre pretese come primo cognome quello della mamma, Mourish. Il secondo cognome Gallagher sarebbe arrivatro molto tempo dopo. Rapporti molto tesi e distanti per anni tra la ragazza e il celebre padre: fino al 2018 quando i due si sono finalmente incontrati e fotografati insieme nel backstage di un concerto dei Rolling Stones a Londra. Da allora Molly ha fatto più volte capolino alle serate e ai live del padre presenziando anche a diverse date degli Oasis nel tour di reunion di questa estate.

Nat Phillips, 28 anni, papà del piccolo Rudy, è un difensore professionista cresciuto nel Liverpool che gioca in Championship, la Serie B inglese, con il West Bromwich Albion e che negli anni ha collezionato diverse presenze anche in Premier e in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda.