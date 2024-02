La presenza di Mariah Carey tra i candidati alla Rock & Roll Hall of Fame 2024 provoca lo sfogo di Liam Gallagher, ex membro degli Oasis

Sono stati svelati gli artisti candidati alla Rock & Roll Hall of Fame 2024: Oasis, Mary J. Blige, Mariah Carey, Cher, Dave Matthews Band, Eric B. & Rakim, Foreigner, Peter Frampton, Jane’s Addiction, Kool & the Gang, Lenny Kravitz, la compianta Sinéad O’ Connor, Ozzy Osbourne, Sade e A Tribe Called Quest. E la presenza di alcuni artisti ha scatenato una reazione prevedibile da parte di Liam Gallagher, ex leader degli Oasis insieme al fratello Noel.

Intervistato dal Sunday Times, il cantante non ha avuto peli sulla lingua nel commentare la presenza – giudicata immotivata – di Mariah Carey nell’elenco degli artisti nella categoria “Rock & Roll”. Specificando di non avere nulla contro la collega, Gallagher evidenza come non c’entri nulla con quel genere musicale:

“Per quanto ami Mariah Carey e tutto il resto, voglio dirti: fammi un favore e f*ttiti. È come mettermi nella Hall of Fame del rap, e non voglio far parte di nulla che sia mentalmente disturbato. Inoltre, ho fatto di più per il rock’n’roll della metà di quei clown su quell’elenco, quindi sono tutte stronzate”

I candidati finali alla Hall of Fame saranno annunciati a fine aprile durante una cerimonia dal vivo a Cleveland che sarà trasmessa in streaming su Disney+.

Oasis, il successo e lo stop nel 2009

Gli Oasis stupirono il mondo della musica quando Noel Gallagher lasciò il gruppo nel 2009: da allora la band non si è più riunita. Noel Gallagher ha continuato a formare il suo gruppo, Gallagher’s High Flying Birds. E sempre nell’intervista rilasciata al Sunday Times ha commentato lo scioglimento della band:

“Amo mio fratello, amo la mia famiglia. Non ce n’era bisogno, capisci cosa intendo? Forse qualcuno può diventare un po’ nervoso durante il tour. Forse qualcuno beve un po’ troppo. Ma non avremmo dovuto separarci per questo. Non porto rancore, amico, e se gli Oasis tornassero insieme sarebbe fantastico perché dovrei cantare solo 15 canzoni e lui potrebbe fare il resto”

Un ennesimo ramoscello d’ulivo e un’apertura verso l’attesa e sospirata reunion dei fratello Gallagher. Ma, fino ad oggi, da parte di Noel, nessun segno di pace.