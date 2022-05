Liam Gallagher, C’Mon You Know è il nuovo album

Liam Gallagher è tornato con un nuovo album dal solista, dal titolo C’Mon You Know, disponibile dal 27 maggio. L’ex frontman di Oasis e Beady Eye ha pubblicato anche un album live, Down By The River Thames, registrazione del concerto che Liam Gallagher tenne il 5 dicembre 2020, durante il lockdown, su un’imbarcazione che attraversò Londra, navigando sul Tamigi. Anche Down By The River Thames è disponibile dal 27 maggio.

C’Mon You Know arriva a circa tre anni di distanza dal secondo album Why Me? Why Not. Il primo album da solista di Liam Gallagher, As You Were, invece, risale al 2017.

Per quest’album, il fratello di Noel Gallagher ha lavorato con Andrew Wyatt, suo collaboratore di lunga data, ma anche con Dave Grohl dei Foo Fighters, Ezra Koenig dei Vampire Weekend e Nick Zimmer degli Yeah Yeah Yeahs.

Ispirato, come sempre, ai Beatles, ai Rolling Stones ma anche a T-Rex, Jimi Hendrix, The Polyphonic Spree e Beastie Boys, Liam Gallagher, in un’intervista concessa al The Sunday Times, ha dichiarato che il suo nuovo lavoro è “80% di follia e 20% classico”.

L’album è stato anticipato dai singoli Everything’s Electric, scritto da Greg Kurstin e Dave Grohl e ispirato parallelamente a Sabotage dei Beastie Boys e a Gimme Shelter dei Rolling Stones, dalla title-track, C’Mon You Know, con sonorità inedite come il sassofono di Ezra Koenig e i sintetizzatori Moog vintage, e da Better Days, singolo con influenze Big Beat.

Il singolo di lancio dell’album, invece, è Diamond In The Dark.

Quest’estate, Liam Gallagher si esibirà anche in Italia, il prossimo 6 luglio a Lucca, in occasione del Lucca Summer Festival.

Liam Gallagher, C’Mon You Know: tracklist

1. More Power

2. Diamond In the Dark

3. Don’t Go Halfway

4. C’mon You Know

5. Too Good For Giving Up

6. It Was Not Meant To Be

7. Everything’s Electric

8. World’s In Need

9. Moscow Rules

10. I’m Free

11. Better Days

12. Oh Sweet Children

Bonus tracks

13. The Joker

14. Wave