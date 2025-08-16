Liam Gallagher bandito dal lanciare tamburelli e maracas ai concerti degli Oasis

Il tour degli Oasis si conferma il più clamoroso successo live del 2025: una raffica di sold out impressionante, un clamore social senza precedenti per una reunion attesa anni dopo la clamorosa decisione dei due fratelli Gallagher di separarsi a causa di una clamorosa lite nel backstage di Parigi al culmine della loro tournée del 2007.

Oggi e domani la band saluterà il pubblico europeo con le ultime due date, in programma a Dublino. Poi la band proseguirà il tour oltre oceano.

Oasis, il divieto che coglie Liam

Durante i concerti degli Oasis a Edimburgo, al mitico Murrayfield di fronte a quasi 80mila persone, Liam Gallagher ha rivelato al pubblico di essere stato raggiunto da una curiosa decisione. Non potrà più lanciare tamburelli e maracas alla fine degli show in quello che è considerato un vero e proprio gesto iconico del controverso cantante, un marchio di fabbrica che lo contraddistingue fin dalle prime esibizioni della band.

Una tradizione che, nel corso degli anni, era diventata un vero e proprio rito per i fan, pronti a contendersi gli strumenti come cimeli da collezione, spesso venduti a peso d’oro nelle aste on-line: “Mi hanno detto di non farlo più perché non sapete comportarvi e c’è anche gente che si picchia per queste cose…” ha dichiarato il frontman dal palco, riprendendo bonariamente i fan. Che non hanno apprezzato, esprimendo il loro dissenso con una valanga di fischi, insulti e proteste.

I motivi di sicurezza

La decisione sarebbe arrivata dopo diversi episodi di risse e ferite tra gli spettatori al termine del concerto, proprio subito dopo il lancio dei suoi strumenti da parte di Liam. Alcuni fan hanno infatti riportato contusioni, tagli e persino una profonda ferita alla testa pur di accaparrarsi le maracas lanciate dal cantante. Secondo quanto riportato da The Sun, le scene di caos avrebbero convinto l’organizzazione a intervenire per motivi di sicurezza, imponendo il divieto al cantante.

Reazioni dei fan

Nonostante la delusione per lo stop, la passione del pubblico non sembra scalfita. Sui social, molti fan hanno raccontato ed esposto le proprie “ferite da maracas” come un vero e proprio trofeo di guerra, mostrando foto e video dei momenti in cui riuscivano a prendere gli strumenti. Tuttavia, c’è anche chi sostiene che senza quel gesto i concerti abbiano perso un tocco di autenticità.

Il tour mondiale degli Oasis

Il divieto arriva mentre la band è nel pieno del trionfale tour “Live ’25”. Dopo Cardiff, Manchester, Londra ed Edimburgo, gli Oasis sono pronti a suonare a Dublino prima di sbarcare in Nord America. In programma concerti a Toronto, Chicago, East Rutherford, Pasadena e Città del Messico, fino al ritorno in Europa con due date finali a Wembley, sold out a tempo di record. Successivamente, la band volerà anche in Asia, Australia e Sud America, confermando la dimensione globale del loro comeback.

Un ritorno che segna una generazione

La reunion degli Oasis, attesa per anni, ha già raccolto recensioni entusiastiche. Il debutto a Cardiff è stato descritto da NME come “una rinascita supersonica per una nuova generazione che guarda alla sua storia come a un punto di riferimento di orgoglio e rivendicazione culturale”.

Uno spettacolo molto visual in stile pop-art psichedelico che accompagna i grandi classici della band. Il divieto imposto a Liam Gallagher, per quanto curioso e discusso, sembra quindi soltanto un dettaglio in una tournée destinata a rimanere nella storia della musica britannica.

Le date degli Oasis

16-17 agosto 2025 – Dublino, Irlanda – Croke Park

24-25 agosto 2025 – Toronto, Canada – Rogers Stadium (con Cage the Elephant)

28 agosto 2025 – Chicago, Stati Uniti – Soldier Field

31 agosto-1 settembre 2025 – East Rutherford, Stati Uniti – MetLife Stadium (con Cage the Elephant e Cast)

6-7 settembre 2025 – Pasadena, Stati Uniti – Rose Bowl

12-13 settembre 2025 – Città del Messico, Messico – Stadio GNP Seguros

27-28 settembre 2025 – Londra, Regno Unito – Stadio di Wembley (con Cast, Richard Ashcroft)

21 ottobre 2025 – Goyang, Corea del Sud – Goyang Stadium

25-26 ottobre 2025 – Tokyo, Giappone – Tokyo Dome

31 ottobre-1 novembre 2025 – Melbourne, Australia – Docklands Stadium (con Ball Park Music)

7-8 novembre 2025 – Sydney, Australia – Stadium Australia

15-16 novembre 2025 – Buenos Aires, Argentina – Stadio Monumental Antonio Vespucio Liberti

16 novembre 2025 – Sud America

19 novembre 2025 – Santiago del Cile, Cile – Stadio nazionale Julio Martínez Prádanos

22-23 novembre 2025 – San Paolo, Brasile – Stadio Morumbi

Setlist del concerto Oasis a Cardiff

Fuckin’ in the Bushes

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D’You Know What I Mean?

Stand by Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock ‘n’ Roll Star

BIS