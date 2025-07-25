Lex Leary, dalla piscina alla dancefloor: la nuova avventura musicale della campionessa paralimpica

Lex Leary, nome ben noto nel mondo paralimpico per le sue imprese nel nuoto, ha sorpreso tutti con un debutto musicale che sta facendo parlare l’intero panorama dance internazionale.

Si intitola “Closer”, il suo primo singolo house in collaborazione con la cantante XIRA ed è più di un semplice esperimento artistico: è un manifesto di coraggio, versatilità e voglia di rinascita.

La vita straordinaria di Lex Leary

Uscito venerdì scorso su tutte le principali piattaforme, il brano mescola sonorità elettroniche e vocali intense, offrendo un’esperienza coinvolgente che parla di unione, contatto e intimità emotiva.

Australiana, atleta paralimpica premiata a livello internazionale, Lex Leary è diventata una figura simbolo per il suo impegno sportivo ma anche per la sua rappresentatività a livello internazionale Dopo una lunga carriera nel nuoto, costellata di medaglie e record, la nuotatrice ha deciso di dare voce a un’altra parte di sé, meno visibile ma altrettanto potente: quella artistica.

Un grande talento sportivo, un drammatico incidente

Lex Leary ha vinto un oro e un argento ai mondiali di nuovo paralimpico nel 2023, due ori e un argento alle Paralimpiadi di Parigi dello scorso anno. Una carriera sportiva straordinaria che si è concretizzata nel nuoto ma che l’aveva visto, fin da giovanissima, esprimersi ad altissimo livello anche nel triathlon.

La sua disabilità nasce da circostanze drammatiche. Un tragico incidente in bicicletta durante in allenamento che l’ha lasciata in fin di vita per diversi giorni: al momento del risveglio Lex – vittima di un grave trauma cranico e di numerose fratture e lesioni alla schiena – non aveva più l’uso di una gamba. Cosa che non l’ha minimamente rallentata nelle sue imprese sportive.

Lex Leary e la musica

“La musica è stata sempre un rifugio, un luogo in cui esprimermi senza barriere – ha dichiarato Lex in un’intervista – quando ho conosciuto XIRA, c’è stata subito intesa. Abbiamo capito che potevamo raccontare qualcosa di profondo insieme.”

Il videoclip di “Closer” è stato girato tra Sidney e Berlino e alterna scene coreografiche a immagini d’archivio della carriera sportiva di Leary, enfatizzando il contrasto – ma anche il legame – tra il corpo atletico e quello danzante, tra la disciplina del gesto e la libertà del ritmo.

Il brano è già entrato nelle playlist ufficiali di Spotify Australia, Apple Music e Deezer, con ottimi riscontri in termini di ascolti e recensioni. La critica ha salutato il singolo come “una sorprendente fusione tra sensibilità pop e tensione elettronica”

Lex Leary, un debutto interessante

Il suo debutto potrebbe aprire nuove strade, ispirare altri atleti a esprimersi anche attraverso la musica, e rappresentare una nuova stagione per il pop elettronico firmato Australia.