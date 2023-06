Lewis Capaldi ha annunciato una pausa (indefinita) dal tour, per concentrarsi sulla sua saluta fisica e mentale. Il cantautore è reduce dal concerto di Glastonbury quando, durante la sua hit “Someone you Loved”, ha sofferto di problemi vocali che lo hanno lasciato quasi incapace di cantare le sue ultime canzoni. L’artista, che soffre della Sindrome di Tourette, ha chiesto la pubblico di cantare per lui, più forte che potessero. E così è stato, per un momento davvero magico ed umanamente toccante, che ha visto tutti i fan presenti intonare il brano, al suo posto.

Capaldi ha tentato, qualche volta, di riprendere la sua esibizione, non riuscendosi, frastornato e travolto contemporaneamente dall’amore e dall’affetto dei presenti. Il video è diventato immediatamente virale e ha commosso migliaia di persone per l’effetto creato a Glastonbury.

We love you Lewis Capaldi ❤️

Glastonbury crowds are the best. pic.twitter.com/x6ZnIIgRpP — BBC Radio 1 (@BBCR1) June 24, 2023

E nelle scorse ore, Lewis Capaldi ha annunciato di volersi prendere una pausa dal tour in corso.

Lewis Capaldi, stop al tour: l’annuncio

Prima di tutto, grazie a Glastonbury per avermi ospitato, per aver cantato insieme quando ne avevo bisogno e per tutti i fantastici messaggi successivi. Significa davvero tutto. Il fatto che questa probabilmente non sarà una sorpresa non rende più facile scriverne, ma mi dispiace molto informarvi che mi prenderò una pausa dal tour per il prossimo futuro

Il cantante ha poi spiegato:

“Pensavo di essere in grado di godermi ogni secondo di spettacoli come questo e speravo che tre settimane di distanza mi avrebbero sistemato. Ma la verità è che sto ancora imparando ad adattarmi all’impatto della mia Tourette e sabato è diventato ovvio che io abbia bisogno di dedicare molto più tempo a mettere in ordine la mia salute mentale e fisica, così posso continuare a fare tutto ciò che amo per molto tempo a venire”

Lewis Capaldi aveva fatto precedentemente uno stop proprio di tre settimane circa per cercare di riprendersi e affrontare al meglio le date successivi dei suoi live. Ma ha dovuto ammettere di non essere pronto a proseguire con il tour, che lo vedrebbe live fino al mese di ottobre.

“So di essere incredibilmente fortunato a potermi prendere una pausa quando gli altri non possono e vorrei ringraziare la mia fantastica famiglia, gli amici, il team, i professionisti medici e tutti voi che siete stati così di supporto in ogni fase del percorso attraverso i bei momenti e ancora di più durante lo scorso anno, quando ne ho avuto bisogno più che mai”

Poi il ringraziamento finale e le scorse per coloro che non potranno vederlo in concerto:

“Sono così incredibilmente dispiaciuto per tutti coloro che avevano programmato di venire a uno spettacolo prima della fine dell’anno, ma ho bisogno di sentirmi bene per esibirmi allo standard che tutti meritate. Suonare per voi ogni notte è tutto ciò che ho sempre sognato di così questa è stata la decisione più difficile della mia vita. Tornerò il prima possibile“