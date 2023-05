Lewis Capaldi è in concerto mercoledì 31 maggio 2023 al Forum di Assago a Milano. Si tratta della data recuperata dopo lo spostamento, per motivi di salute, avvenuto mesi fa. Ai tempi, queste furono le parole del cantautore:

Zurigo e Milano, vi scrivo queste righe col cuore a pezzi. Come molti di voi sanno, nelle ultime serate del tour ho avuto difficoltà con la voce; ieri sera a Stoccolma ho fatto del mio meglio per riuscire a cantare durante lo spettacolo, anche se mi sentivo molto a disagio, perché volevo assolutamente evitare di deludere tutti voi. Sono appena stato da un medico specialista in Svezia che mi ha comunicato che ho la bronchite e che dovrei rimanere a riposo con la voce per almeno 3 giorni per non danneggiare la mia voce e poter continuare il tour.

Sono molto dispiaciuto di dover annunciare che gli spettacoli di domani sera a Zurigo e di dopodomani a Milano saranno rimandati, ho già verificato con le venue i giorni liberi a disposizione e le date in cui potrò tornare per suonare a questi spettacoli che non vedevo l’ora di fare! Milano, lo spettacolo si terrà mercoledì 31 maggio, e Zurigo mercoledì 28 giugno.

Tutti i biglietti già acquistati per gli spettacoli rimangono ancora validi, non c’è bisogno di fare altro.

Mi dispiace avervi deluso e questa è l’ultima cosa che avrei mai voluto scrivere. Farò tutto il possibile con il riposo e le cure per essere pronto per Barcellona.

Ci vediamo presto ❤️

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Lewis Capaldi, biglietti concerto 31 maggio 2023, Milano

Sono disponibili solamente biglietti per l’Anello B Laterale numerato al prezzo di 46 euro. Clicca qui per le informazioni e per l’acquisto.

Lewis Capaldi, scaletta concerto 31 maggio 2023, Milano

Il concerto in programma mercoledì 31 maggio 2023 inizierà alle 21.

Intro: Broken by Desire to Be Heavenly Sent

Forget Me

Forever

Lost on You

Fade

Before You Go

Bruises

Wish You the Best

Grace

Pointless

Hold Me While You Wait

How I’m Feeling Now

Someone You Loved

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.