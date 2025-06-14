Sono passati 12 anni da “Alfonso” e oggi Levante è un’artista nuova con uno stile preciso: questo nuovo album – e il film – lo dimostra.Claudia Lagone, per tutti Levante, negli ultimi tempi si è allontanata molto dai riflettori: l’artista siciliana, però, è tornata con un grande annuncio, anzi due. Due diversi progetti, un disco

Levante, 12 anni dopo “Alfonso”: il nuovo disco e il debutto al cinema (e il motivo per cui si è nascosta per mesi)

Sono passati 12 anni da “Alfonso” e oggi Levante è un’artista nuova con uno stile preciso: questo nuovo album – e il film – lo dimostra.

Claudia Lagone, per tutti Levante, negli ultimi tempi si è allontanata molto dai riflettori: l’artista siciliana, però, è tornata con un grande annuncio, anzi due. Due diversi progetti, un disco e un film, di un’artista ormai matura e pronta a sperimentare nuovi sound senza dimenticare il suo percorso illuminato da diversi album di successo.

Nei giorni scorsi, la cantante siciliana ha annunciato Mai Mai, il video del brano che sancisce il suo ritorno dall’ultimo brano, Canzone d’estate, del 2023. In questi 2 anni però, un lungo e di grande successo tour, poi la pubblicazione del quarto libro, dal titolo Opera quotidiana.

L’annuncio di Levante: musica e recitazione

Come anticipato, negli ultimi mesi la cantante ha concentrato tutte le sue energie e i suoi talenti su due importanti progetti. Il primo è Mai Mai, come rivelato dalla stessa Levante: “Mai Mai è un ping pong tra la preghiera e il rifiuto, quando la misura è colma non c’è più spazio per niente. Ho sorriso la prima volta che ho sentito questi accordi, come se riecheggiasse dentro di me una giovane Levante con la risata facile. Ho la risata facile e penso che sia un super potere. Torno ballando per le strade, in macchina, da sola in casa, ridendo ad ogni frase, sbellicandomi davanti alle immagini del video”.

E poi la recitazione, ma non si tratta certo di un debutto per la cantante catanese. Levante ha infatti partecipato al film di Pilar Fogliati, del 2023, Romantiche, dove interpretava se stessa. Nel corso di un’intervista a Vanity Fair, l’artista siciliana ha spiegato: “Se me lo avessero chiesto un po’ di anni fa non avrei avuto dubbi a dire di no: a questo giro mi è arrivata la telefonata in un momento in cui stavo cercando di seguire il cuore e le emozioni”. Reciterà infatti nell’attesissima miniserie di Rai Uno su Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra. E sul ritorno in radio con Mai Mai ha chiosato: “Dopo canzoni molto nostalgiche sentivo di voler accarezzare delle corde diverse, più vicine a quella che ero all’inizio della carriera. Questo mi ha spinto a indagare molto di me e di come sono diventata, portandomi a intraprendere un percorso per tenere a bada l’ego”.

Nella miniserie targata Rai, Levante interpreterà la moglie di Lucio Arcidiacono, ovvero il poliziotto che ha arrestato e messo le manette al boss. Sarà una Levante molto diversa, dal momento che per il ruolo ha dovuto dire addio al suo stile inconfondibile e coprire i suoi tatuaggi. Come ha spiegato la stessa cantante: “Questa non sono io. Mettersi nei panni di qualcun altro sospendendo il giudizio è stato un esercizio prezioso”.

Oggi Levante vive una storia d’amore con il 36enne avvocato siciliano, Pietro Palumbo. I due sono molto riservati e hanno sempre cercato di tenere la loro storia d’amore lontano dai riflettori. Come ha spiegato la stessa cantante: “Cerco di proteggerlo, e le uniche foto che sono uscite sono state rubate. Ho peccato di ingenuità: mi sono fidata di una famigliola”. E ancora: “Siamo agli opposti, lui è di Palermo! Il dialetto? Pietro lo parla molto male, perché in casa non lo usavano. Mio papà invece ci parlava in dialetto, ma voleva che rispondessimo in italiano”. La coppia ha una figlia, Alma Futura, nata nel 2022.