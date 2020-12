Let Me Introduce Myself è il titolo del nuovo singolo di Gwen Stefani, annunciato sui social dalla stessa cantante, nelle scorse ore.

Insieme alla notizia condivisa, anche la cover del brano che vede due versioni della cantante: quella del passato, dei successi dell’era di “What you waiting for” che indica e presenta la “nuova” Gwen. Un aggancio e un legame ai tempi d’oro della cantante che fa immaginare un possibile ritorno ai fasti del suo esordio come solista (dopo la sua carriera nei No Doubt).

Il suo debutto come cantante solista è avvenuto 16 anni fa, nel 2004 con Love. Angel. Music. Baby. album di grandissimo successo trainato da singoli potentissimi come What You Waiting For?, Rich Girl, Hollaback Girl e Cool. Riuscì a vendere qualcosa come sette milioni di copie in tutto il mondo e i suoi pezzo furono tra i più trasmessi dalle radio e ballati nelle discoteche. Fu davvero un successo strepitoso.

Due anni dopo fu la volta di The Sweet escape. Anche questo secondo lavoro ebbe un buon riscontro di pubblico ma non riuscì a raggiungere le vendite del suo esordio. Parliamo di circa metà copie vendute rispetto al boom del 2004. Siamo intorno ai 3.5 milioni in tutto il mondo.

Prima di ascoltare il terzo album di Gwen Stefani dovettero passare ben 10 anni. Arriviamo, quindi al 2016 per avere la pubblicazione di ‘This Is What the Truth Feels Like‘ ma l’hype e l’attenzione mediatica ottenuti con i primi due dischi scemò col passare degli anni e l’album ottenne un successo decisamente ridimensionato rispetto a L.A.M.B. o The Sweet Espace. Se in Usa riuscì a debuttare alla numero 1, in Europa il riscontro fu decisamente tiepido: 56 in Italia, 14 nel Regno Unito, 40 in Germania, 49 in Francia. Queste le posizione massime raggiunge dal terzo disco della Stefani.

E, dopo qualche collaborazione e alcune uscite dal sapore natalizio, Gwen ha deciso di tornare ufficialmente con il nuovo singolo, a 4 anni di distanza dall’ultima fatica. Lunedì 7 dicembre 2020 potremo ascoltare “Let Me Introduce Myself”.