Paris Jackson ha appena pubblicato il suo singolo di debutto come cantante solista, “Let Down“

Nei giorni scorsi, la Jackson ha fatto il suo esordio alla Republic Records con questa ballad, così come con un video musicale drammatico, appropriato per Halloween per la traccia. Il video segue una storia d’amore gotica in stile vittoriano. Il video rende anche omaggio allo stilista Alexander McQueen e indossa un opulento pezzo della sua collezione Primavera/Estate del 2007.

Potete vedere il video ufficiale cliccando qui. A seguire, invece, testo e traduzione della canzone.

Paris Jackson, Let Down, Lyrics

[Verse 1]

Head hanging down

Shredded evening gown

Eyes painted black

A tragic paperback

[Pre-Chorus]

You were my all

And now, I fall to the ground

You hit the wall

And now, I crawl underground

[Chorus]

Let me down again

Break me, flush me down the drain

Let me down again

[Verse 2]

You were all I had

We feel fast and hard

How did it get this bad?

Ins and outs so scarred

[Pre-Chorus]

You were my all

And now, I fall to the ground

You hit the wall

And now, I crawl underground

Primis Player Placeholder

[Chorus]

Let me down again

Break me, flush me down the drain

Let me down again

Break me, flush me down thе drain

[Instrumental Break]

[Chorus]

Let me down again

Break mе, flush me down the drain

Let me down again

Ooh

Ooh

Paris Jackson, Let Down, Traduzione

Una testa che pende

Un abito da sera tagliuzzato

Occhi dipinti di nero

Un tragico libro in brossura

Sei stato tutto per me

E ora crollo a terra

Hai colpito il muro

Lasciami di nuovo giù

Spezzami, gettami nello scarico

Lasciami di nuovo giù

E ora, mi trascino sottoterra

Tu eri tutto quello che avevo

Ci sentiamo veloci e duri

Come è andata così male?

Pro e contro così sfregiati

Sei stato tutto per me

E ora crollo a terra

Hai colpito il muro

Lasciami di nuovo giù

Spezzami, gettami nello scarico

Lasciami di nuovo giù

Spezzami, gettami nello scarico

Lasciami di nuovo giù

Ooh Ooh