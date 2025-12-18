Leo Gassman, la sua casa è un piccolo gioiello nel cuore di Roma

Nel cuore pulsante di Roma, l’appartamento di Leo Gassmann si presenta come un rifugio intimo e accogliente.Il giovane cantautore romano, classe 1998, figlio d’arte di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, ha costruito nel rione Prati la sua piccola oasi personale, protagonista di un recente episodio di MTV Cribs Italia andato in onda nel novembre 2023.L’abitazione

Nel cuore pulsante di Roma, l’appartamento di Leo Gassmann si presenta come un rifugio intimo e accogliente.

Il giovane cantautore romano, classe 1998, figlio d’arte di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, ha costruito nel rione Prati la sua piccola oasi personale, protagonista di un recente episodio di MTV Cribs Italia andato in onda nel novembre 2023.

L’abitazione di Leo Gassmann è un buen retiro che riflette l’anima di un artista in costante crescita. Organizzata principalmente attorno a una zona living e una camera da letto, la casa si distingue per la sua dimensione raccolta ma non per questo priva di calore. “È una piccola tana che però si amplifica grazie ai bei ricordi e alle persone che la abitano,” racconta Leo, sottolineando come questo spazio sia un punto di incontro imprescindibile per amici, musicisti e collaboratori.

L’intimità della casa di Leo Gassmann a Roma

Il legame con la musica è palpabile: chitarre, pianoforte e spartiti animano gli ambienti, che diventano così non solo un luogo di riposo ma anche uno studio creativo dove prendono forma strofe e melodie. L’amaca in terrazza, luogo prediletto per rilassarsi con una birra dopo le tournée, conferma la vocazione della casa a essere un rifugio intimo lontano dal clamore esterno.

Leo Gassmann, vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Vai bene così, ha scelto di vivere da solo fin da giovane, consapevole che mantenere un proprio spazio personale fosse fondamentale per la propria crescita artistica e personale. Nonostante la vicinanza con la famiglia – abita infatti a pochi minuti dai genitori – il cantautore ha voluto affermare la propria indipendenza con questa scelta.

Dalla sua partecipazione a X Factor nel 2018, dove si è distinto fino alla semifinale con l’inedito Piume, al trionfo a Sanremo nel 2020, Leo Gassmann ha saputo costruire una carriera solida e variegata. Con tre album pubblicati, tra cui Strike (2020) e La strada per Agartha (2023), ha consolidato la propria identità musicale nel panorama pop italiano.

La sua versatilità emerge anche nel campo della recitazione: nel 2024 ha debuttato come attore nei panni di Franco Califano nel film televisivo Califano, per il quale ha ricevuto il Nastro d’argento come “Rivelazione dell’anno”. Nel 2025 è tornato al cinema con il film Fuori la verità, confermando il suo impegno anche nel settore cinematografico.

Recentemente, la sua musica ha raggiunto nuovi pubblici grazie alla partecipazione alla colonna sonora della serie televisiva Un professore, con il singolo Dammi un bacio ja’, e alla sua presenza nella seconda stagione della serie Nudes. Nel 2025 ha inoltre pubblicato singoli come E poi sei arrivata tu, Free drink e Yamamai, dimostrando una costante produzione artistica e una capacità di rinnovamento.