Lentamente, Andrea Zeta: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo, ‘Lentamente’, il nuovo singolo di Andrea Zeta, uno dei giovani artisti più apprezzati della scena neomelodica. Il brano, in poco tempo, è finito in tendenza su Youtube.

Quando l’amore, raccontato con sonorità latine, è garanzia di hit estiva.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Lentamente’:

Lentamente me faje murì

perdo la testa si tu me vase accussì

Lentamente me faje murì

scappiamo via stasera ti porto a Bali

Quando mi guardi io non ragiono più

sei come le modelle che stanno in TV

hey mamacita te voglio semp e cchiu’

profumi di Chanel, Coca e Malibu’

riest’ nziem a me a casa

e nun turnamm cchiu’

sbatt fort o’ core,

sient cum fa bum bum

seguimi stasera e sola non tornerai più

un cuore di pietra insieme a me non avrai più

Lentamente me faje murì

perdo la testa si tu me vase accussì

Lentamente me faje murì

scappiamo via stasera ti porto a Bali

senorita mi mandi in bilico

300 all’ora, non mi fermo allo stop

como te amm’ io ancora non lo so

prendiamo una bottiglia di Dom Pèrignon

baila baby, metti via l’iphone

vieni insieme a me regalame tu corazon

ti piace il reggaeton

shakera dentro questo yatch

una notte così come si fa a dire di no

Lentamente me faje murì

perdo la testa si tu me vase accussì

Lentamente me faje murì

scappiamo via stasera ti porto a Bali

Impazzirò, forse impazzirò

che non chiamerai domani già lo so

dimmi un po’ vuoi solo Luis Vitton

muovilo così, rifallo ancora un po’

Lentamente me faje murì

perdo la testa si tu me vase accussì

Lentamente me faje murì

scappiamo via stasera ti porto a Bali

Lentamente me faje murì

Lentamente me faje murì

Suave

Suave

Suave

Suave

Suave

Suave

Suave

Suave.