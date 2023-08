Gayle ha rilasciato un nuovo singolo intitolato “leave me for dead“. Il brano è disponibile su tutti i punti vendita digitali e streaming, ed è accompagnato da un video in cui l’artista “abcdefu” mette in scena il proprio funerale. Qui sotto, a seguire, testo, traduzione e significato del brano.

Gayle, Leave me for dead, Significato, audio e video

Nel brano, lei accusa il suo ex fidanzato di averle mentito per tutto il tempo, di averla ingannata costantemente mentre la loro relazione stava svanendo e bruciando nel giro di poco. E lo invita a darle il colpo di grazia dopo tutti il dolore che le ha causato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI ‘LEAVE ME FOR DEAD’ DI GAYLE

Gayle, Leave me for dead, Testo della canzone

I see the look that’s in your eyes

I wanna scream, I wanna die

Your bad intentions had my attention

You didn’t care enough to try

I see the look that’s in your eyes

I wanna scream, I wanna die

Your bad intentions had my attention

You didn’t care enough to try

But you still cared enough to lie

Our days were numbered

Burned through a summer

And if you’re not gonna love me

Oh, the least that you could do is kill me

Take a knife and put it through my chest

Won’t feel a thing, there’s nothing left

Go live your life, fuck your goodbyes

If you’re gonna leave, leave me for dead

I’m gonna haunt you in your head

The things we did, the last words I said

Go live your life, fuck your goodbyes

If you’re gonna leave, leave me for dead

Just cut me off, throw me away

I’ll let you get on with your day

Just keep on walking, I’ll be here running, baby

Call me a bitch, say that I’m dumb

Told me that you were never in love

Told me [?] what you did

How you ever gettin’ over this?

You put on a good show, call it a new low

Now that I know everything I needed to know

You’re not gonna love me

I don’t want nobody else to love me

So the least that you could do is kill me

Take a knife and put it through my chest

Won’t feel a thing, there’s nothing left

Go live your life, fuck your goodbyes

If you’re gonna leave, leave me for dead

I’m gonna haunt you in your head

The things we did, the last words I said

Go live your life, fuck your goodbyes

If you’re gonna leave, leave me for dead

(La-la-la)

Well, I don’t think it’s gonna be worth it

(La-la-la)

You’re gonna have to live with your life’s intents

You’re not different, so it’s the best you ever had

Take a knife and put it through my chest

Won’t feel a thing, there’s nothing left

Go live your life, fuck your goodbyes

If you’re gonna leave, leave me for dead

Gayle, Leave me for dead, Traduzione della canzone

Vedo lo sguardo che hai nei tuoi occhi

Voglio urlare, voglio morire

Le tue cattive intenzioni hanno attirato la mia attenzione

Non ti importava abbastanza da provarci

Vedo lo sguardo che hai nei tuoi occhi

Voglio urlare, voglio morire

Le tue cattive intenzioni hanno attirato la mia attenzione

Non ti importava abbastanza da provarci

Ma ti importava ancora abbastanza da mentire

I nostri giorni erano contati

Bruciati attraverso un’estate

E se non mi amerai

Oh, il minimo che potresti fare è uccidermi

Prendi un coltello e piantamelo nel petto

Non sentirò niente, non è rimasto niente

Vai a vivere la tua vita, fanculoì0 i tuoi addii

Se hai intenzione di andartene, lasciami per morto

Ti perseguiterò nella testa

Le cose che abbiamo fatto, le ultime parole che ho detto

Vai a vivere la tua vita, fancul0 i tuoi addii

Se hai intenzione di andartene, lasciami per morta

Tagliami e basta, buttami via

Ti lascerò andare avanti con la tua vita

Continua a camminare, io sarò qui a correre, tesoro

Chiamami str0nza, dimmi che sono stupida

Mi hai detto che non sei mai stato innamorato

Mi hai detto, cosa hai fatto

Come hai fatto a superare questa cosa?

Hai messo su un bello spettacolo, definiscilo un nuovo minimo

Ora che so tutto quello che dovevo sapere

Non mi amerai

Non voglio che nessun altro mi ami

Quindi il minimo che potresti fare è uccidermi

Prendi un coltello e piantamelo nel petto

Non sentirò niente, non è rimasto niente

Vai a vivere la tua vita, fanculo i tuoi addii

Se hai intenzione di andartene, lasciami per morta

Ti perseguiterò nella testa

Le cose che abbiamo fatto, le ultime parole che ho detto

Vai a vivere la tua vita, fanculo i tuoi addii

Se hai intenzione di andartene, lasciami per morta

(La-la-la)

Beh, non credo che ne varrà la pena

(La-la-la)

Dovrai convivere con gli intenti della tua vita

Non sei diverso, quindi è il meglio che tu abbia mai avuto

Prendi un coltello e piantamelo nel petto

Non sentirò niente, non è rimasto niente

Vai a vivere la tua vita, fanculo i tuoi addii

Se hai intenzione di andartene, lasciami per morta