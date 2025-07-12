LeAnn Rimes, il ponte dentale cade sul palco: “Sono andata avanti con due dita”

LeAnn Rimes, 42 anni, ha trasformato un incidente imbarazzante in un momento di grande umanità e autoironia. Durante un concerto al The Skagit Casino Resort di Washington, mentre eseguiva il suo successo del 1996 One Way Ticket la cantante ha improvvisamente lasciato il palco. Il suo ponte dentale frontale era appena caduto nel bel mezzo dell’esibizione.

“Ho sentito qualcosa che si staccava in bocca”, ha raccontato la cantante in un video pubblicato su Instagram. LeAnn Rimes ha spiegato di avere un ponte dentale per via di un passato complesso fatto di oltre 29 interventi odontoiatrici estremamente complicati… “Mi sono tenuta i denti con le dita mentre cantavo. Che altra scelta avevo?” ha detto scherzando.

Leann Rimes e il ponte caduto

Dopo pochi minuti, LeAnn è rientrata in scena e ha completato lo spettacolo. Poco prima dello show successivo la cantante americana ha avuto modo di scherzarci anche sopra: “Se trovate dei denti in prima fila sono sicuramente i miei… Vi prego di restituirli”. La battuta è diventata virale nel video di un fan.

LeAnn è molto famosa anche in Italia per il suo grande successo Can’t Fight The Moonlight, brano portante della colonna sonora del film Le Ragazze del Coyote Ugly nel quale lei stessa ha un ruolo, interpretando se stessa e cantando la sua canzone al fianco della protagonista, Piper Perabo.

LeAnn e i problemi ai denti

In un’intervista a Flow Space, la cantante ha parlato apertamente dei suoi problemi dentali: “Ho vissuto un dolore cronico per due anni e mezzo. La mia faccia era gonfia, non mi riconoscevo più. Ho cominciato ad affrontare un periodo molto complicato, fatto anche di tanti interventi chirurgici, grandi e piccoli, alcuni dolorosi, altri estremamente fastidiosi. C’è voluta molta pazienza…”

Il divorzio e altri problemi

LeAnn Rimes ha anche colto l’occasione per parlare del suo momento personale, a 42 anni, pochi mesi dopo la clamorosa separazione dal marito, l’attore di origine cubana Eddie Cibrian. I due stavano assieme da undici anni, e avevano vissuto un momento estremamente controverso quando, colleghi sul set dello stesso film, avevano deciso di lasciare i rispettivi coniugi per stare insieme sposandosi appena undici mesi dopo il colpo di fulmine.

Un grande amore che si è concluso malissimo, con lui accusato di molteplici tradimenti e non solo… LeAnn ne è uscita a pezzi: “Ho portato sulle spalle il dolore di tante donne. Ma so anche di avere causato in passato quello stesso dolore che poi ho dovuto subire. Ho fatto i conti con le mie responsabilità e me ne sono assunta il peso. Ora desidero solo pace e serenità”.

LeAnn Rimes, pronta per l’Europa

Estate di lavoro per LeAnn Rimes che attualmente è in tour negli USA: poi alcune date in Australia prima di tornare in NordAmerica dal vivo fino a dicembre. Denti permettendo… “È stato un incidente grottesco per quanto raro e spero di non avere più problemi del genere, soprattutto su un palco proprio mentre sto cantando. Ma la gente capisce, ti vuole bene: se sei sincero si riconosce in te. E alla fine ti perdonerà tutto, soprattutto le colpe non tue….” Conclude la cantautrice che nel 2026 dopo molti anni dovrebbe tornare a esibirsi anche in Europa.