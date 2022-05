Le ragazze di Wall Steet è un film in onda questa sera, su Canale 5, in prima serata. Protagonista principale della pellicola è Jennifer Lopez, applaudita a gran voce dalla critica per la sua interpretazione del personaggio di Ramona. Ecco la trama, come riportata dai colleghi di Cineblog:

Un gruppo di spregiudicate spogliarelliste di New York uniscono le forze per attuare un piano criminale in grande stile: derubare i loro clienti, per la maggior parte ricchi broker di Wall Street. Il film, basato su un’incredibile storia vera raccontata sul New York Magazine e diventata subito virale, è un avvincente mix di umorismo, spettacolo e crime.

La colonna sonora di Le ragazze di Wall Steet contiene numerose canzoni che vanno dall’R&B della fine degli anni ’90, alla musica dance, all’indie pop e includi nomi come quelli di Janet Jackson, Fiona Apple, Britney Spears, Lorde e Frédéric Chopin.

“Pensavo al film come a un musical: le canzoni stesse raccontavano una storia. La maggior parte delle scelte musicali erano anche scritte nella sceneggiatura, ovviamente avevo immaginato le scene di queste canzoni e le abbiamo girate con le canzoni, ma non sai mai se poi ne otterrai i diritti”

Nonostante la presenza di Jennifer Lopez e di Lizzo, non sono presenti loro brani all’interno della pellicola.

Qui sotto le canzoni che potete ascoltare durante la visione de “Le ragazze di Wall Street”

Janet Jackson – “Control”

Fat Joe feat. Lil’ Wayne – “Make It Rain”

Too $hort feat. Lil Jon – “Shake That Monkey”

Fiona Apple – “Criminal”

Chopin – Op. 25, Etude No. 7 in C Sharp Minor (performed by Matt Herskowitz)

Chopin – Op. 25, Etude No. 1 in A Flat Major, “Aeolin Harp” (performed by L.H. Thomas)

50 Cent – “I Get Money”

Remy Ma – “Conceited”

Birdlegs & Pauline – “Mist of a Dream”

Chopin – Op. 25, Etude No. 9 in G-Flat Major “Butterfly” (performed by L.H. Thomas)

Chopin – Op. 10, Etude No. 11 in E Flat Major (performed by L.H. Thomas)

Sean Kingston – “Beautiful Girls”

Britney Spears – “Gimme More”

Usher – “Love In This Club”

Chopin – Op. 10, Etude No. 10 in A Flat Major (performed by L.H. Thomas)

Flo Rida feat. David Guetta – “Club Can’t Handle Me”

Charlie Rich – “The Best Years”

Kelly Rowland feat. Lil’ Wayne – “Motivation”

The Bloody Beetroots feat. Steve Aoki – “Warp 1.9”

Soulwax – “E Talking”

Janet Jackson – “Miss You Much”

Chopin – Op. 10, Etude No. 4 in C-Sharp Minor (performed by L.H. Thomas)

Charles Sheffield – “It’s Your Voodoo Working”

Chopin – Op. 10, Etude No. 1 in C Major, “Waterfall” (performed by L.H. Thomas)

Chopin – Op. 25, Etude No. 9 – G Flat Major, “Butterfly” (performed by L.H. Thomas)

Scott Walker – “Next”

Rihanna – “Birthday Cake”

Big Sean – “Dance A$$”

Chopin – Op. 10, Etude No. 3 in E Major – “Tristesse” (performed by L.H. Thomas)

Frankie Valli & The Four Seasons – “Rag Doll”

Frankie Valli & The Four Seasons – “Dawn (Go Away)”

Chopin – Op. 10, Etude No. 6 in E Flat Minor (performed by L.H. Thomas)

Fantasia – “Teach Me”

Chopin – Op. 25, Etude No. 11 – A Minor, “Winter Wind” (performed by L.H. Thomas)

Bob Seger – “Night Moves”

Lorde – “Royals”

Chopin – Op. 25, Etude No. 7 in C Sharp Minor (performed by Matt Herskowitz)

Chopin – Op. 10, Etude No. 11 – E Flat Major (performed by L.H. Thomas)